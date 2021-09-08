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Южнокорейская компания Samsung изменила политику в отношении двух старых флагманских смартфонов серии Galaxy Note. Речь идёт о моделях Galaxy Note FE и Galaxy Note 9. Они были анонсированы в 2017 и 2019 годах соответственно.

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В 2016 году компания из Сувона анонсировала флагманский смартфон Galaxy Note 7. Он поступил на рынок с операционной системой Android 6.0 Marshmallow, но продавался недолго. Из-за массовых возгораний производитель отозвал все устройства, что повлекло за собой падение акций и большие убытки.

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В 2017 году вышел Samsung Galaxy Note Fan Edition (FE) в качестве чуть модифицированной версии модели Galaxy Note 7. Компания установила менее ёмкую аккумуляторную батарею (3200 мА*ч вместо 3500 мА*ч) и программное обеспечение Android 7.1.1 Nougat. При этом модель сохранила процессор Exynos 8890, 5,7-дюймовый дисплей формата QHD, сдвоенную фронталку разрешением 5 Мп + 2 Мп и 12-мегапиксельную основную камеру.

Со временем смартфон обновился до Android 9.0 Pie. После этого компания продолжила выпускать патчи безопасности операционной системы, но и этому пришёл конец. Южнокорейский производитель официально завершил жизненный цикл Galaxy Note Fan Edition. Больше смартфон апдейтов прошивки получать не будет.

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Samsung Galaxy Note 9 на процессоре Exynos 9810 или Snapdragon 845 в зависимости от региона продаж вышел на рынок в 2018 году с предустановленной операционной системой Android 8.1. Позже флагман трёхлетней давности получил Android 9.0 Pie и Android 10.

Все три года с момента старта продаж смартфон получал обновления программного обеспечения каждый месяц. Иногда они ограничивались лишь заплатками безопасности ОС. Теперь Samsung Galaxy Note 9 будет получать исключительно патчи безопасности, но не каждый месяц, а раз в квартал.