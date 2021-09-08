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Компания Xiaomi неожиданно выпустила программное обеспечение MIUI 12.5 Enhanced на два смартфона, которые продаются за пределами Китая. Они называются Xiaomi Mi 11X и POCO F3. Оба являются копиями китайской версии Redmi K40.

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Прошивка, которая должна повысить стабильность работы устройств, добавила только новых проблем. Одним из основных нововведений программного обеспечения MIUI 12.5 Enhanced наряду с оптимизацией системы является добавление поддержки технологии Memory Fusion. Она даёт возможность увеличить объём оперативной памяти на 1 ГБ, 2 ГБ или 3 ГБ в смартфонах с 64 ГБ, 128 ГБ или 256-512 ГБ встроенной памяти соответственно.

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Xiaomi Mi 11X и POCO F3 после активации функции расширения объёма ОЗУ начинают самопроизвольно перезагружаться. Проблема решается, если отключить Memory Fusion. Некоторые пользователи сообщают, что их устройства тоже начинают перезагружаться без причины, но проблема решается отключением автоматической регулировки яркости.

Неполадки замечены в программном обеспечении MIUI 12.5 Enhanced под номером v12.5.3.0. Китайская компания пока что никак ситуация не комментирует. Заметим, что при обновлении Redmi K40 подобных жалоб у пользователей не возникало.

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Xiaomi Mi 11X – эксклюзив Индии. POCO F3 продаётся в большинстве стран, включая Россию. Он оборудован 120-герцевым дисплеем Samsung AMOLED E4, боковым биометрическим сенсором и процессором Snapdragon 870. За автономность смартфона отвечает аккумулятор ёмкостью 4520 мА*ч. Также отметим стереодинамики, защиту от воды класса IP53, 20-мегапиксельную фронталку и основную камеру разрешением 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп.