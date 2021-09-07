Самый дорогой телевизор Xiaomi Mi TV P1 появился в России по цене 47 990 рублей
Китайский технологический гигант Xiaomi объявил о старте продаж в России самого большого и дорого телевизора серии Mi TV P1. Он имеет размер 55 дюймов по диагонали и составит компанию 43-дюймовой модели, которая дебютировала на российском рынке чуть ранее.
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Xiaomi отметила пять ключевых особенностей нового телевизора. Во-первых, это панель формата 4K ULTRA HD с разрешением 3840 X 2160 точек. Как отмечалось ранее, её диагональ составляет 55 дюймов. Телевизор отличается тонкими экранными рамками.
Во-вторых, Xiaomi Mi TV P1 поддерживает 1,07 млрд оттенков, охват цветовой гаммы DCI-P3 составляет 94%, а NTSC – 88%. В-третьих, модель поддерживает технологию динамической компенсации качества для повышения плавности картинки.
В-четвёртых, производитель отмечает, что для детализированного изображения были интегрированы HDR10+ и Dolby Vision. Пятая фишка новинки – встроенный плеер Chromecast.
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Xiaomi Mi TV P1 работает под управлением операционной системы Android TV, которую дополняет фирменная оболочка PatchWall. Поставляется панель с пультом дистанционного управления. Он получил Bluetooth и поддержку голосовых команд. Их прочего отметим пару динамиков мощностью по 10 Вт, Dolby Audio, DTS-HD и Google Assistant.
Набор интерфейсов стандартный. Телевизор можно подключать к игровым приставкам Microsoft и Sony нового поколения через разъём HDMI 2.1 (есть поддержка eARC). Их предусмотрено сразу три. В арсенале композитный AV, RJ45, оптический порт, выход для проводной гарнитуры 3,5 мм, HDMI 2.0, USB-A, Bluetooth 5.0 и Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 5 ГГц.
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Xiaomi Mi TV P1 уже поступил в продажу в России. Рекомендованная производителем стоимость 55-дюймовой модели составила 47 990 рублей. Напомним, 43-дюймовый телевизор китайская компания оценила в 33 990 рублей. В будущем на российском рынке появятся модели диагональю 32 дюйма и 50 дюймов. Они уже упоминаются на официально сайте производителя.
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