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Не успела стоимость графических адаптеров нового поколения опустить до уровня рекомендованной, как видеокарты вновь начали дорожать на фоне очередного скачка курса криптовалют. Но это касается не всех моделей. Например, за месяц цена GeForce RTX 3060 Ti упала в среднем примерно на 65 долларов, тогда как GeForce RTX 3060 подорожала на 20 долларов.

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Речь идёт о ценах на рынке Соединённых Штатов. Там сейчас за самую доступную видеокарту компании NVIDIA поколения Ampere просят примерно 755 долларов в среднем. Ещё месяц назад её можно было купить за 725 долларов. При этом рекомендованная стоимость графического адаптера составляет лишь 329 долларов. Как видим, переплачивать приходится почти в два с половиной раза.

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А вот GeForce RTX 3060 Ti упала в цене. Сейчас в среднем по американскому рынку она стоит 950 долларов вместо, а ещё месяц назад – 1 015 долларов. На даже так переплатить придётся примерно 550 долларов, ведь рекомендованная производителем цена составляет 399 долларов.

Как видим, GeForce RTX 3060 в Соединённых Штатах в среднем стоит примерно на 200 долларов дешевле, чем версия с приставкой Ti. Но если смотреть на рекомендованные цены, то эта разница должна быть лишь 70 долларов.

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Напомним, что разница в производительности между GeForce RTX 3060 Ti и GeForce RTX 3060 составляет порядка 25% в пользу первой. Младшая модель оснащена чипом GA106 с 3584 ядрами CUDA и 112 текстурными блоками. Пиковая частота эталонной модели в режиме Boost составляет 1777 МГц. Карта имеет 10 ГБ памяти GDDR6 с эффективной частотой 15 ГГц и пропускной способностью 360 ГБ/сек.

Версия Ti уже получила GA104 и 4864 потоковых процессоров. Количество текстурных блоков увеличено до 152. Также отметим 80 блоков рендеринга и 38 ядер трассировки лучей вместо 48 и 28 соответственно у GeForce RTX 3060. Boost-частота GPU снижена до 1665 МГц, объём памяти VRAM – до 8 ГБ, а эффективная частота – до 14 ГГц. При этом за счёт 256-битной шины памяти пропускная способность увеличивается до 448 ГБ/сек.

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И в завершение ненадолго заглянем на российский рынок графических ускорителей. В «Ситилинк» GeForce RTX 3060 можно приобрести минимум за 71 990 рублей при официальной цене 31 800 рублей. Причём в ассортименте есть версии Lite Hash Rate. GeForce RTX 3060 Ti в наличии уже нет, но даже если бы и была, просили бы за неё отнюдь не рекомендованные 39 990 рублей.