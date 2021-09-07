Google Pixel 3 и Pixel 3 XL превращаются в «кирпичи» по неизвестной причине
Смартфоны компании Google, анонсированные осенью 2018 года оказались очень проблемными на старте продаж. Речь о моделях Pixel 3 и Pixel 3 XL на процессоре Snapdragon 845. С момента премьеры прошло почти три года, а они всё так же остаются проблемными.
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Владельцы флагманов почти трёхлетней давности начали массового превращаться в «кирпичи». Причём причина такого поведения смартфонов пока что не уточняется. Пользователи жалуются на то, что Pixel 3 и Pixel 3 XL самопроизвольно и без предупреждения переходят в режим Qualcomm Emergency Download Mode, блокируя возможность восстановления системы в загрузчике.
Компания Google пока что никак не прокомментировала ситуацию. О проблеме пользователи пишут на площадке Reddit и на официальном форуме Google. При этом до сих пор не установлено, является ли проблема аппаратной. Если же неисправность носит программным характер, американский производитель постарается устранить её обновлением программного обеспечения.
Есть надежда, что Google продлит гарантийное обслуживание Pixel 3 и Pixel 3 XL. Именно так компания недавно поступила с моделью Pixel 4 после обнаруженных неисправностей во флагмане 2019 года выпуска.
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Напомним, смартфоны 2018 года оборудованы чипом Snapdragon 845, 12,2-мегапиксельной основной камерой и фронталкой разрешением 8 Мп + 8 Мп. На борту также есть стереодинамики, боковой биометрический сенсор, NFC, Bluetooth 5.0, Wi-Fi с поддержкой частоты 5 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти и накопитель вместимостью 64-128 ГБ.
Обе модели получили панель на органических светодиодах с пластиковой подложкой. В Pixel 3 используется FHD+ дисплей диагональю 5,5 дюйма. Версия XL оснащается 3K-матрицей с большим вырезом, а диагональ составляет 6,3 мА*ч. Старшая модель также может похвастаться более ёмкой аккумуляторной батареей – 3430 мА*ч против 2915 мА*ч. Быструю 18-ваттную зарядку поддерживают оба смартфона.
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