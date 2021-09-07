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Компания Xiaomi устроила аттракцион невиданной щедрости в магазине Xiaomi Mall в Китае. Производитель решил снизить стоимость смартфона Xiaomi Mi 11 Pro, но из-за сбоя скидка превратилась в окончательную цену, а покупатели смогли сэкономить сразу 700 долларов.

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Флагман текущего поколения был анонсирован в конце марта 2021 года. Он стал улучшенной версией модели Mi 11 и поступил в продажу в трёх модификациях памяти. Одна из них предполагает 8 ГБ оперативки в паре со встроенным флеш-накопителем объёмом 256 ГБ.

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Рекомендованная производителем стоимость Xiaomi Mi 11 Pro в этой комплектации на старте продаж составила 810 долларов. В рамках временной акции на Xiaomi Mall модель продавалась со скидкой 500 юаней или примерно 80 долларов. При этом пользователи могли применить купон и получить дополнительную скидку 30 долларов.

Таким образом, по акции смартфон должен был стоить 700 долларов. Однако, на сайте произошёл сбой, в результате которого покупатели вместо скидки 110 долларов (30 + 80 долларов) получили цену 110 долларов. Более того, магазин предложил бесплатно в подарок 67-ваттный адаптер питания или футболку.

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Пользователи опубликовали несколько скриншотов своих покупок. Теперь они ждут действий китайской компании. Будет ли Xiaomi отправлять покупателям смартфоны, приобретённые за 110 долларов вместо 700 долларов, пока что непонятно.

Напомним, Xiaomi Mi 11 Pro, как и обычная модель Mi 11, оснащается 5-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 888, 6,81-дюймовым 120-герцевым дисплеем формата WQHD+ и 20-мегапиксельной фронталкой. Разрешение основной камеры составляет 50 Мп + 13 Мп + 8 Мп. Она имеет 120-мм телеобъектив (8 Мп) с 5-кратным оптическим приближением без потери качества.

Флагман получил аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч с зарядкой по проводу и беспроводным путём мощностью по 67 Вт. Также отметим стереодинамики Harman / Kardon, защиту от воды класса IP68 и операционную систему Android 11 с прошивкой MIUI 12.5. Одной из фишек является сканер отпечатков пальцев с поддержкой функции мониторинга пульса.

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Помимо версии 8/256 ГБ Xiaomi Mi 11 Pro доступен ещё в двух модификациях памяти. Базовая предполагает 8 ГБ ОЗУ вместе с хранилищем на 128 ГБ по цене 760 долларов. Топовый вариант оснащается 12 ГБ оперативной и 256 ГБ пользовательской памяти. Стоит он примерно 870 долларов.