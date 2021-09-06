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Китайская компания Nubia представила флагманский смартфон нового поколения, ориентированный на геймеров. Новинка называется Nubia Red Magic 6s Pro. Она является улучшенной версией модели Red Magic 6 Pro, которая вышла в первой половине этого года.

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Игровой смартфон постарается навязать конкуренцию моделям ASUS ROG Phone 5, которые доступны в пяти модификациях на процессорах Snapdragon 888 и Snapdragon 888+. Новинка получила разогнанную версию (Plus) однокристальной системы Qualcomm. Она имеет пиковую частоту 2,995 ГГц, но на производительность это не влияет никак. Мало того, в бенчмарках смартфоны на Snapdragon 888 проявляются себя даже лучше.

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Nubia Red Magic 6s Pro заключён в алюминиевый корпус со стеклом спереди. На тыльной панели есть новый триггер и подсветка RGB. Сенсорные курки расположились на правом торце. Их частота составляет 450 Гц. Дисплей новинки может похвастаться частотой обновления 165 Гц и частотой дискретизации сенсора 720 Гц. Также отметим диагональ 6,8 дюйма, разрешение FHD+, встроенный биометрический сенсор и отсутствие любых вырезов / отверстий. На лицевой стороне есть пара симметричных отступов, в одном из которых (сверху), установлена 8-мегапиксельная фронтальная камера. Дактилоскопический сенсор умеет подсчитывать частоту сердечных сокращений.

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В Nubia Red Magic 6s Pro установлена скромная основная камера без телеобъектива и OIS. При этом она поддерживает съёмку видео в 8K UHD при 30 FPS и 4K UHD при 60 FPS. Разрешение главного и ультра-широкоугольного модулей составляет 64 Мп и 8 Мп соответственно. Также предусмотрен сенсор на 2 Мп для макросъёмки.

Новинка предлагается пользователям сразу в нескольких модификациях. Стандартная версия в чёрном цвете корпуса доступна с 8-12 ГБ оперативной памяти и накопителем вместимостью 128-256 ГБ. Вариант с полупрозрачным задником несёт не борту 12 ГБ или 18 ГБ ОЗУ в паре с хранилищем на 128-512 ГБ. Также есть специальное издание Battlefield Edition, которое оснащается 18 ГБ оперативки и 512 ГБ ПЗУ.

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Объёмы памяти – не единственный показатель, по которому новинка делится на разные варианты. Глобальная версия Nubia Red Magic 6s Pro получила 66-ваттную зарядку по проводу и 30-ваттный адаптер питания. В китайском варианте мощность быстрой зарядки составляет 120 Вт, но параметры комплектного зарядного устройства не упоминаются. Обе версии оснащены аккумулятором на 5050 мА*ч. Из прочего отметим NFC, выход для гарнитуры, порт USB-C, активное охлаждение, стереозвук. Wi-Fi 6e и подсветку на кулере. По словам производителя, вентилятор работает на 50% тише в сравнении с предыдущим поколением.

В Китае новинка начнёт продаваться уже через три дня, 9 сентября 2021 года. С ценами вы можете ознакомиться ниже. Дата старта продаж и стоимость глобального варианта пока что не раскрыты. На рынке Nubia Red Magic 6s Pro поступит с прошивкой Redmagic 4.5 на базе операционной системы Android 11.

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Обычная версия:

8 ГБ + 128 ГБ – 620 долларов;

12 ГБ + 128 ГБ – 680 долларов;

12 ГБ + 256 ГБ – 745 долларов.

Прозрачная версия:

12 ГБ + 128 ГБ – 700 долларов;

12 ГБ + 256 ГБ – 760 долларов;

16 ГБ + 256 ГБ – 835 долларов;

18 ГБ + 512 ГБ – 990 долларов.

Battlefield Edition:

18 ГБ + 512 ГБ – 1 080 долларов.