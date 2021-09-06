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Китайская компания Xiaomi старается активно обновлять смартфоны до MIUI 12.5. Но процесс не проходит безболезненно. Для того чтобы решать все проблемы оперативно, в этом году производитель учредил отдельное подразделение MIUI Pioneers, а также запустил отдельный сервис, в котором указаны все баги прошивки и сроки решения.

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Тем не менее, несмотря на все принятые меры, MIUI 12.5 приносит на смартфоны Xiaomi немало проблем. За последние несколько дней пострадало пять популярных моделей, каждая из которых продаётся под брендом Redmi. Для одного из смартфонов пришла роковая прошивка и в России.

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Redmi Note 8 Pro сломало первое же обновление программного обеспечения. С выходом глобальной и российской версий MIUI 12.5 под номером v12.5.1.0 пользователи начали сообщать, что в смартфоне сенсор перестал реагировать на нажатия. Также распространённой проблемой стал отвал адаптера беспроводной связи Wi-Fi.

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Redmi K30 Ultra, выпущенный в прошлом году к юбилею Xiaomi, поддерживает 33-ваттную зарядку по проводу, но медленно заряжается. При этом смартфон перегревается и автоматически сбрасывает частоту обновления экрана со 120 Гц до 60 Гц. Проблемы замечены в прошивке под номером v12.5.4.0.

Ещё три смартфона начали быстро разряжаться после обновления программного обеспечения MIUI 12.5. Речь о Redmi K20 Pro, Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro. Модели могут нагреваться и терять до 20% заряда за ночь при нормальном показателе 4%. Некоторые пользователи отмечают, что решить проблему ненадолго позволяет сброс настроек до заводских.

Китайская компания Xiaomi уже знает обо всех неисправностях. По крайней мере, так заявляют модераторы официального форума MIUI. Решить проблемы в Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10 и Redmi K20 Pro производитель планирует уже в этом месяце. Разработчики трудятся над новой версией программного обеспечения, которая выйдет, возможно, уже на этой неделе.

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Что касается Redmi K40 Ultra, тут, судя по всему, придётся подождать дольше. Xiaomi не называет сроков выхода обновления, которое устранит проблемы перегрева и автоматического сброса частоты обновления изображения. А вот в случае в медленной подзарядкой производитель просто рекомендует следить за тем, чтобы в порт USB-C ничего не попадало, включая воду, а также использовать оригинальные адаптеры питания и кабели USB Type-C.