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Криптовалюта Ethereum пока ещё безуспешно штурмует отметку в 4 000 долларов за монету. До повторения исторического максимума (4 362 доллара) её осталось подорожать менее чем на 10%. При этом курс подскочил почти на четверть за неделю.

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На этом фоне интерес майнеров к графическим ускорителям постепенно возвращается, в связи с чем видеокарты нового поколения вновь начинают дорожать. Как отмечает издание TechSpot, в Соединённых Штатах на площадке eBay средняя цена видеокарт GeForce RTX 3070 выросла 14% за месяц.

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Рекомендованная производителем стоимость графического адаптера составила 499 долларов. Тем не менее простые пользователи, которые купили его по такой цене, имеют право называть себя счастливчиками. Этим летом на всё том eBay за карту просили более 1 000 долларов в среднем. В частности, в июне – 1 075 долларов, и июле – 1 230 долларов, но в августе уже – 1 170 долларов.

В последний месяц лета 2021 года GeForce RTX 3070 подорожала в среднем на 155 долларов. Сейчас цена видеокарты превышает рекомендованную почти в два с половиной раза (146%). На российском рынке дела обстоят ничуть не лучше.

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Если мы зайдём на сайт магазина «Ситилинк», то увидим, что в наличии остаётся менее десяти видеокарт (на момент написания материала). К слову, дефицит – ещё одна проблема карт нового поколения наряду с завышенной стоимостью.

Так вот, все модели представляют линейку Lite Hash Rate, имея защиту от добычи криптовалюты. По этой причине они не пользуются популярностью у майнеров, а геймеры не покупают из-за высокой цены. Рекомендованная стоимость GeForce RTX 3070 для рынка России составляет 45 490 рублей. В «Ситилинк» купить графический ускоритель можно в среднем за 120 000 рублей примерно.

Самая дорогая модель – GeForce RTX 3070 GAMING OC 2.0 LHR в исполнении тайваньской компании Gigabyte. Её стоимость составляет 125 990 рублей. Самая доступна карта – GeForce RTX 3070 JETSTREAM от Palit. Она стоит 117 990 рублей. Как видим, разница между наиболее дорогой и дешёвой видеокартами равна 8 000 рублей.

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Напомним, GeForce RTX 3070 представили в первый день осени года минувшего. Она имеет чип GA104 с 5888 ядрами CUDA и 46 ядрами RT. Модель Founders Edition обладает GPU с частотой от 1500 МГц до 1725 МГц. Ускоритель оснащается VRAM типа GDDR6, объём которой составляет 8 ГБ, а физическая частота – 1750 МГц. Видеопамять имеет эффективную частоту 14 Гбит/сек, а за счёт 256-битной шины достигается пиковая пропускная способность 448 ГБ/сек.