Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Цена GeForce RTX 3070 выросла на 14% на фоне подорожания Ethereum

Средняя цена на eBay поднялась до 1 230 долларов.
[ ] для раздела Блоги
+
Цены RTX 3060 пошли вниз с падением криптовалют
Еще одна дешевая 3060 в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Криптовалюта Ethereum пока ещё безуспешно штурмует отметку в 4 000 долларов за монету. До повторения исторического максимума (4 362 доллара) её осталось подорожать менее чем на 10%. При этом курс подскочил почти на четверть за неделю.

реклама

На этом фоне интерес майнеров к графическим ускорителям постепенно возвращается, в связи с чем видеокарты нового поколения вновь начинают дорожать. Как отмечает издание TechSpot, в Соединённых Штатах на площадке eBay средняя цена видеокарт GeForce RTX 3070 выросла 14% за месяц.

анонсы и реклама
RTX 3060 Ti - цена упада на порядок
3060 MSI Gaming дешево в Регарде
RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде
-12000р на RTX 3080 Gigabyte
Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде
3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого
3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU

Рекомендованная производителем стоимость графического адаптера составила 499 долларов. Тем не менее простые пользователи, которые купили его по такой цене, имеют право называть себя счастливчиками. Этим летом на всё том eBay за карту просили более 1 000 долларов в среднем. В частности, в июне – 1 075 долларов, и июле – 1 230 долларов, но в августе уже – 1 170 долларов.

В последний месяц лета 2021 года GeForce RTX 3070 подорожала в среднем на 155 долларов. Сейчас цена видеокарты превышает рекомендованную почти в два с половиной раза (146%). На российском рынке дела обстоят ничуть не лучше.

реклама

Если мы зайдём на сайт магазина «Ситилинк», то увидим, что в наличии остаётся менее десяти видеокарт (на момент написания материала). К слову, дефицит – ещё одна проблема карт нового поколения наряду с завышенной стоимостью.

Так вот, все модели представляют линейку Lite Hash Rate, имея защиту от добычи криптовалюты. По этой причине они не пользуются популярностью у майнеров, а геймеры не покупают из-за высокой цены. Рекомендованная стоимость GeForce RTX 3070 для рынка России составляет 45 490 рублей. В «Ситилинк» купить графический ускоритель можно в среднем за 120 000 рублей примерно.

Самая дорогая модель – GeForce RTX 3070 GAMING OC 2.0 LHR в исполнении тайваньской компании Gigabyte. Её стоимость составляет 125 990 рублей. Самая доступна карта – GeForce RTX 3070 JETSTREAM от Palit. Она стоит 117 990 рублей. Как видим, разница между наиболее дорогой и дешёвой видеокартами равна 8 000 рублей.

реклама

Напомним, GeForce RTX 3070 представили в первый день осени года минувшего. Она имеет чип GA104 с 5888 ядрами CUDA и 46 ядрами RT. Модель Founders Edition обладает GPU с частотой от 1500 МГц до 1725 МГц. Ускоритель оснащается VRAM типа GDDR6, объём которой составляет 8 ГБ, а физическая частота – 1750 МГц. Видеопамять имеет эффективную частоту 14 Гбит/сек, а за счёт 256-битной шины достигается пиковая пропускная способность 448 ГБ/сек.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

geforce rtx 3070
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Деньги вперед: главные игры первой половины сентября 2021 года
9
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
25
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Zauron
23
Обзор маршрутизатора ASUS 4G-AC86U
6
Days Gone: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
5
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6600 XT Gaming (ROG-Strix-RX6600XT-O8G-Gaming)
19
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: август 2021
22
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: август 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
8
Обзор видеокарты MSI Radeon RX 6600 XT Gaming X
19
Biomutant: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
9

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: август 2021
30 августа 2021 22
Проект компактного Ultra-overclocking SFFPC с процессором AMD Ryzen 5 4650G и Radeon Vega 7: подобно герою PX-0
26 августа 2021 36
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT на примере модели Sapphire Pulse
25 августа 2021 42
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 Ti GamingPro
23 августа 2021 21
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Zauron
2 сентября 2021 23
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
3 сентября 2021 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Илон Маск отреагировал на обвинения главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в работе на Пентагон
38
Виталик Бутерин хочет прекратить майнинг Dogecoin и перевести его на протокол Ethereum 2.0
34
В сентябре цены на видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 повысятся на фоне ощутимого снижения поставок
100
Крупная партия видеокарт серии Radeon RX 6000 оказалась в руках майнеров
77
Владельцы несовместимых с Windows 11 систем получили уведомления — Ryzen 1000 остался не у дел
23
Остановка добычи Эфира состоится в 2021 году, но эффективность стейкинга Ethereum 2.0 не превысит 5%
14
7 смартфонов Xiaomi получили прошивку LineageOS 18.1
6
Эфир подбирается к $3800, аналитики ожидают роста до $10 000, а видеокарты исчезают из магазинов РФ
75
Microsoft представила операционную систему Windows Server 2022
9
CPU Intel Alder Lake могут получить низкие продажи из-за высоких цен на ОЗУ DDR5: на 30% выше DDR4
40
Пользователь получил приз в NFT-токенах и продал его за 100 000 долларов
6
Телевизоры Redmi Max 86 и Redmi Max 98 стали на 300 долларов дешевле в Китае
2
Цены на процессоры Intel Alder Lake в Европе оказались высокими – Core i9-12900K оценили в 741 евро
38
CD Projekt Red рассказала о ходе работы над улучшенной версией The Witcher 3 и Cyberpunk 2077
10
Статистика Steam показывает большое падение процессоров AMD и рост Windows 7
131
Владельцы Huawei массово переходят с Android на HarmonyOS 2.0 - ОС ускоряет работу старых смартфонов
7
Множество желающих установить Windows 11 столкнулись с отказом от Программы предварительной оценки
11
iPhone 13 Pro не получит версию с 256 ГБ памяти
9
Опубликован список самых мощных флагманских смартфонов в AnTuTu
5
Майнеров и владельцев криптовалюты в РФ обяжут платить налоги уже этой осенью
14

Популярные статьи

10 признаков того, что вам пора переустановить Windows 10
51
Домашний Wi-Fi роутер вполне способен стать врагом вашего здоровья
153
10 неплохих стратегий последних 10 лет, которые вы скорее всего пропустили
13
Покупка инженерного образца процессора Intel это лотерея
28
Деньги вперед: главные игры первой половины сентября 2021 года
9
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Zauron
23
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
25
Пожизненная лицензия на Windows 10 менее чем за 1 000 рублей на первой распродаже осени

Сейчас обсуждают

MriS
19:15
У Alder Lake другая шина будет и много ядер. Смысл старые технологии обсуждать про них и так всё давно известно.
Почему у процессоров AMD максимальное количество ядер больше, чем у процессоров Intel
Limensk Stealth
19:15
100%
DICE показала геймплей Battlefield 2042 за четырёх специалистов
mishika
19:12
Деда, пей таблетки и почаще вставай с дивана.
Остановка добычи Эфира состоится в 2021 году, но эффективность стейкинга Ethereum 2.0 не превысит 5%
Шапошников
19:11
Ты бы о своей гомностране побеспокоился лучше, что ты всё за Россию переживаешь
Первая ракета украинского Илона Маска (Макса Полякова) взорвалась через 2 минуты после старта
AMD
19:08
Без переделки нет. На процессоры где-то с 2015 встанет без переделки.
Владельцы несовместимых с Windows 11 систем получили уведомления — Ryzen 1000 остался не у дел
AMD
19:07
Ни помню, у меня была плата на S939 и Vista, а потом Win7 на ней работали.
Владельцы несовместимых с Windows 11 систем получили уведомления — Ryzen 1000 остался не у дел
AlexGall
19:07
Дядя Петя, ты дурак? Кто в здравом уме будет это покупать?
Пожизненная лицензия на Windows 10 менее чем за 1 000 рублей на первой распродаже осени
Кеша
19:05
Cтату стима смотрел от GeForce 840 до GTX 1060 этих карт больше всего. O каких мощных процах речь. Там Celeron и Pentium за глаза они там не играют. а выживают. И поставили win7 так как это железа для...
Статистика Steam показывает большое падение процессоров AMD и рост Windows 7
_db_
19:05
Виталик замутил себе стартовый капитальчик, наверное.
Остановка добычи Эфира состоится в 2021 году, но эффективность стейкинга Ethereum 2.0 не превысит 5%
Kkkkkkkkk Wwwwwwww
19:05
Не по сути, но "резонанс между" - просто безграмотно. В buzzword-стае обвинять не стану, но так не говорят. Тем не менее, довольно интересно. Я чего-то думал, что биток все там ждут как манны небесной...
Большая часть жителей Сальвадора высказались против решения властей ввести биткоины
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем