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NVIDIA урежет производство видеокарт GeForce RTX 30 почти на треть из-за коронавирусных ограничений

Больше всего пострадают GeForce RTX 3060 и 3060 Ti.
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Американская компания NVIDIA в прошлом году представила графические ускорители поколения Ampere. Семейство уже насчитывает семь моделей. Недавно появилась информация о том, что осень NVIDIA начнёт сокращением производства младших моделей. Но, по новой информации, гигант из Калифорнии намерен уменьшить производство всех карт текущего поколения.

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В первый день осени прошлого года «зелёная команда» презентовала модели GeForce RTX 3070, GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090 по рекомендованной цене 499 долларов, 699 долларов и 1 499 долларов соответственно. В декабре поколение пополнилось относительно доступной GeForce RTX 3060 Ti за 399 долларов.

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В 2021 году американская компания анонсировала уже три видеокарты. Первой в январе появилась GeForce RTX 3060. Это самый дешёвый графический адаптер поколения Ampere. Его рекомендованная цена в США составила 329 долларов. В начале лета на рынке появились GeForce RTX 3070 Ti и GeForce RTX 3080 Ti с защитой от майнинга. Их оценили в 599 долларов и 1 199 долларов соответственно.

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Производство GeForce RTX 3060 в сентябре текущего года сократится сразу вдвое. Та же самая судьба ждёт и GeForce RTX 3060 Ti. Ожидается, что именно эта пара адаптеров будет наиболее дефицитной на рынке среди всех представителей семейство Ampere.

Насколько американская компания намерена урезать производство остальных видеокарт нынешнего поколения, пока что не уточняется. В среднем же по семейству выпуск будет уменьшен примерно на 30%. Причина вновь связана с коронавирусной инфекцией. В Китае многие заводы вынуждены уходить на карантин из-за локальных вспышек заражений COVID-19.

В завершение добавим, что в России с доступностью карт Ampere пока что всё относительно хорошо за редким исключением, но только стоимость не радует. Например, самая дешёвая видеокарта GeForce RTX 3060 магазине «Ситилинк» стоит 77 990 рублей при рекомендованной цене 31 800 рублей.

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За GeForce RTX 3070 Ti нужно заплатить минимум 130 000 рублей вместо 57 990 рублей. Примерно на 10 000-15 000 рублей дешевле стоит обычная GeForce RTX 3070, но с защитой от майнинга. При этом её рекомендованная цена составляет 45 490 рублей.

За GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3080 Ti придётся выложить порядка 200 000 рублей при официальной цене 63 490 рублей и 116 990 рублей соответственно. Стоимость GeForce RTX 3090 стартует с 290 000 рублей вместо 136 990 рублей.

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