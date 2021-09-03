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Xiaomi Redmi 10 несколько дней назад стал самым дешёвым в мире смартфон с 50-мегапиксельной основной камерой. Но это звание за ним было закреплено недолго. Сегодня, 3 сентября, китайская компания выпустила версию Prime. Именно она отныне является самым доступным телефоном в мире с камерой на 50 Мп.

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Новинка оснащается дисплеем диагональю 6,5 дюйма в основе которого лежит Full HD+ матрица, выполненная по технологии IPS. Частота обновления картинки составляет 45 Гц, 60 Гц или 90 Гц в зависимости от активированного в настройках смартфона режима.

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На лицевой панели Xiaomi Redmi 10 Prime есть компактное отверстие, в котором расположилась фронтальная камера. Она имеет разрешение 8 Мп. В основной камере помимо 50-мегапиксельного главного модуля есть также блок Ultra -Wide на 8 Мп и пара 2-мегапиксельных сенсоров, которые используются для макросъёмки и размытия фона в портретном режиме.

Аппаратной основной новинки служит однокристальная система Helio G88, которая дополняется 4-6 ГБ оперативной памяти. Вместимость встроенного хранилища в начальной модификации составляет 64 ГБ, а в топовой внутренней памяти предусмотрено вдвое больше. Чипсет производства MediaTek выполняется по нормам 12-нанометровой технологии, имеет пиковую частоту 2 ГГц, графику Mali-G52 2EEMC2 с частотой 1 ГГц и не поддерживает сетей пятого поколения.

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Подсистема питания в Redmi 10 Prime представлена аккумулятором ёмкость 6000 мА*ч. Он поддерживает 18-ваттную проводную и 9-ваттную обратную зарядку (тоже по проводу). Из прочего отметим защиту от брызг (P2i), Wi0Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS, стереофонические динамики, радиоприёмник, выход для подключения проводных наушников, USB-C и боковой биометрический сенсор. Габаритные размеры смартфона составили 161,95 x 75,57 x 9,56 мм при массе 192 грамма.

Xiaomi Redmi 10 Prime поступит в продажу с прошивкой MIUI 12.5 на базе операционной системы Android 11. Пользователям модель будет доступна в расцветках Bifrost Blue, Phantom Black и Astral White. Стоимость модификаций 4/64 ГБ и 6/128 ГБ составила соответственно 170 долларов и 200 долларов.

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Напомним, что обычный Redmi 10 тоже доступен в этих конфигурациях. Цена первой составляет 179 долларов, а второй – 219 долларов. Также есть версия 4/128 ГБ за 199 долларов. При этом стандартная модель имеет NFC и аккумулятор на 5000 мА*ч вместо 6000 мА*ч.