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Южнокорейский технологический гигант Samsung опубликовал официальный список смартфонов, которые примут участие в программе по тестированию программного обеспечения One UI 4.0 на базе операционной системы Android 12. Заметим, что менее месяца назад компания представила прошивку One UI 3.1.1.

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Список оказался очень скромным. В него вошли несгибаемые флагманские смартфоны нового поколения. Речь идёт о моделях Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. Все они были представлены в середине января 2021 года. В России флагманы появились в начале февраля.

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Из коробки зимние новинки работали на базе программного обеспечения One UI 3.1 с операционной системой Android 11. После премьеры One UI 3.1.1 они начали получать обновление, но пока что оно доступно только в Соединённых Штатах и Канаде.

О новых возможностях оболочки One UI 4.0 в настоящее время что информации нет. Но слухи указывают на новый дизайн графического интерфейса в соответствии со стилисткой Google Material You, которая появился в операционной системе Android 12.

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Samsung заявляет, что программа бета-тестирования программного обеспечения One UI 4.0 с Android 12 на смартфонах семейства Samsung Galaxy S21 будет запущена до конца текущего месяца. Позже к флагманам 2021 года присоединятся топовые модели минувшего поколения, а именно Samsung Galaxy S20, Galaxy S20, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20 Fan Edition, Galaxy Note 20 и Galaxy Note 2 Ultra.

Напомним, что смартфоны топового уровня 2021 года оснащаются мобильными процессорами Snapdragon 888 или Exynos 2100 в зависимости от рынка продаж. Обе однокристальные системы выполняются по нормам 5-нанометровой технологии. В ближайшее время семейства Galaxy S21 пополнится долгожданным изданием Fan Edition, которое тоже появится в продаже в модификациях на Exynos 2100 и Snapdragon 888.