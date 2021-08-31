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Китайская компания Xiaomi готовится представить новые смартфоны серии CC (Colorful & Creative). В рамках нового поколения производитель покажет минимум две модели: Xiaomi CC11 и C11 Pro. Стандартная модель была замечена в базе данных регулятора TENAA, где появились технические характеристики смартфона, а инсайдеры раскрыли его стоимость.

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Несмотря на слухи о том, что будущая новинка обзаведётся 108-мегапиксельной основной камерой на базе сенсора Samsung ISOCELL HM3, в базе регулятора указано, что модель будет оборудована сенсором на 64 Мп. Разрешение камеры для селфи составит 20 Мп.

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Xiaomi CC11 оснастят панелью FHD+ на базе органических светодиодах диагональю 6,5 дюйма. Разрешение – 2400 x 1080 точек. В основу смартфона ляжет однокристальная система Snapdragon 780G с пиковой частотой 2,4 ГГц. Это первый 5-нанометровый мобильный процессор Qualcomm. В TENAA упоминаются модификации с 6-12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128-512 ГБ. Как обычной, на выход конфигурации с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ хранилища можно даже не надеяться.

Габаритные размеры смартфона составят 160,53 x 75,72 x 6,81, а масса – 157 граммов. Подсистема питания будет представлена аккумуляторной батареей ёмкостью 4150 мА*ч. Быстрая зарядка точно будет, но мощность пока что не уточняется.

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Инсайдеры подтверждают технические характеристики Xiaomi CC11, но некоторые сетевые информаторы заявляют, что аппаратная платформа будет построена вокруг 6-нанометровой однокристальной системы Snapdragon 778G. Она тоже имеет пиковую частоту 2,4 ГГц. Стоимость смартфона составит 300 долларов, но непонятно, о какой модификации идёт речь.

Xiaomi CC11 поступит на рынок с прошивкой MIUI 12.5 на базе операционной системы Android 11. Презентация ожидается до конца третьего квартала текущего года. Ещё одной новинкой компании может стать версия Pro со 108-мегапиксельной основной камерой с матрицей Samsung ISOCELL HM3 и идентичными стандартному изданию техническими характеристиками.