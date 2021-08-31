Huawei придётся отказаться от выпуска двух флагманов в год
Китайская компания Huawei уже третий год находится под американскими санкциями. Остро их последствия начали ощущаться в 2020 году. С тех пор тучи вокруг производителя только сгущаются, даже несмотря на то, что Huawei может использовать в своих смартфонах мобильные процессоры Qualcomm, пускай и без поддержки сетей пятого поколения. Тем не менее, из-за санкций Huawei придётся отказаться от выпуска двух флагманов в год.
реклама
Китайская компания приучила нас к тому, что новое поколение процессоров дебютирует осенью в смартфонах Huawei Mate, а уже следующей весной выходит линейка Huawei P с той же однокристальной системой, но более лояльной ценой. Таким образом, каждый год производитель выпускал по два флагмана с разными модификациями (Pro, Pro+ и т.д.).
Этой политики компания придерживалась вплоть до прошлого года, но в 2021 году всё пошло наперекосяк. Семейство Huawei P50 осталось без топовой версии Pro+ и люксового издания Porsche Design. Мало того, презентация, которая традиционно была запланирована на конец марта, несколько раз откладывалась и в итоге состоялась лишь в конце июля.
По новой информации, Huawei придётся отказаться от выпуска двух серий топовых смартфонов. Мало того, линейка Huawei P и вовсе может пойти под нож. В этом году ожидалась презентация Huawei Mate 50 с версиями Pro, Pro+ и Porsche Design. Но премьера флагманов следующего поколения перенесена на конец второго квартала 2022 года. Вместе с тем смартфоны Huawei P60 в 2022 году не будут представлены.
реклама
Будущее линейки пока в тумане. Есть вероятность, что компании придётся чередовать серии Huawei Mate и Huawei P. Другими словами, в 2022 году мы увидим смартфоны Huawei Mate 50, в 2023 году – Huawei P60, в 2024 году – Huawei Mate 60 и так далее. Но не исключено, что производителю придётся выбирать между одной из двух серий, в результате руководство не предпочтёт линейку с одной буквой в названии.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила