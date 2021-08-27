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Очень часто смартфоны в странах Восточной Европы продаются намного дороже, чем в Западной. Например, Xiaomi Mi 11 в модификации 8/256 ГБ в России оценили в 86 000 рублей (990 евро), тогда как в Германии он стоит 799 евро (около 70 000 рублей). Но бывают и исключения. Например, новинка в лице Motorola Edge 20 Pro.

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Смартфон оборудован 12 ГБ оперативной памяти. Встроенный накопитель рассчитан на хранение 256 ГБ данных. Других модификаций не предусмотрено ни в России, ни в остальных регионах. В Европе официальная стоимость модели составила 700 евро или почти 61 000 рублей.

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Купить Motorola Edge 20 Pro в России можно будет заметно дешевле. Новинка пока что доступна для предварительного заказа. На этой стадии рекомендованная производителем цена составляет лишь 39 990 рублей. Специальное предложение действует до 6 сентября 2021 года. Потом стоимость будет повышена до 45 990 рублей.

Motorola Edge 20 Pro оснащается процессором Snapdragon 870. Чип выполнен по нормам 7-нанометровой технологии. Он менее мощный, чем 5-нанометровая однокристальная система Snapdragon 888. Однако, чип всё равно способен обеспечить нужный для нормальной работы уровень производительность, не перегреваясь при этом.

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В смартфоне установлена тройная основная камера с перископическим телеобъективом на 8 Мп с 5-кратным оптическим зумом и системой оптической стабилизации изображения. Разрешение главного и ультра-широкоугольного модулей составило соответственно 108 Мп и 16 Мп.

В Motorola Edge 20 Pro используется 144-герцевая панель OLED с поддержкой HDR10+. Дисплей формата FHD+ имеет диагональ 6,7 дюйма и прикрывается стеклом Gorilla Glass пятого поколения. Под экраном располагается оптический сканер отпечатков пальцев, а вверху есть негабаритное отверстие для фронтальной 32-мегапиксельной камеры.

Смартфон в Европе доступен в двух версиях в зависимости от материала тыльной панели. Она может быть оформлена эко-кожей или стеклом. В России точно будет продаваться второй вариант. Возможно, первая опция тоже появится в будущем. Корпус имеет защиту от воды класса IP52.

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Вопросами питания в Motorola Edge 20 Pro занимается встроенная аккумуляторная батарея на 4500 мА*ч с 30-ваттной зарядкой. На борту также есть контроллеры Wi-Fi (5,8 ГГц) и Bluetooth 5.1, чип NFC, USB-C, GPS, но выход под наушники отсутствует. Работать новинка сразу из коробки будет на базе операционной системы Android 11.