Флагман Motorola Edge 20 Pro оказался в России на 33% дешевле, чем в Европе
Очень часто смартфоны в странах Восточной Европы продаются намного дороже, чем в Западной. Например, Xiaomi Mi 11 в модификации 8/256 ГБ в России оценили в 86 000 рублей (990 евро), тогда как в Германии он стоит 799 евро (около 70 000 рублей). Но бывают и исключения. Например, новинка в лице Motorola Edge 20 Pro.
реклама
Смартфон оборудован 12 ГБ оперативной памяти. Встроенный накопитель рассчитан на хранение 256 ГБ данных. Других модификаций не предусмотрено ни в России, ни в остальных регионах. В Европе официальная стоимость модели составила 700 евро или почти 61 000 рублей.
Купить Motorola Edge 20 Pro в России можно будет заметно дешевле. Новинка пока что доступна для предварительного заказа. На этой стадии рекомендованная производителем цена составляет лишь 39 990 рублей. Специальное предложение действует до 6 сентября 2021 года. Потом стоимость будет повышена до 45 990 рублей.
Motorola Edge 20 Pro оснащается процессором Snapdragon 870. Чип выполнен по нормам 7-нанометровой технологии. Он менее мощный, чем 5-нанометровая однокристальная система Snapdragon 888. Однако, чип всё равно способен обеспечить нужный для нормальной работы уровень производительность, не перегреваясь при этом.
реклама
В смартфоне установлена тройная основная камера с перископическим телеобъективом на 8 Мп с 5-кратным оптическим зумом и системой оптической стабилизации изображения. Разрешение главного и ультра-широкоугольного модулей составило соответственно 108 Мп и 16 Мп.
В Motorola Edge 20 Pro используется 144-герцевая панель OLED с поддержкой HDR10+. Дисплей формата FHD+ имеет диагональ 6,7 дюйма и прикрывается стеклом Gorilla Glass пятого поколения. Под экраном располагается оптический сканер отпечатков пальцев, а вверху есть негабаритное отверстие для фронтальной 32-мегапиксельной камеры.
Смартфон в Европе доступен в двух версиях в зависимости от материала тыльной панели. Она может быть оформлена эко-кожей или стеклом. В России точно будет продаваться второй вариант. Возможно, первая опция тоже появится в будущем. Корпус имеет защиту от воды класса IP52.
реклама
Вопросами питания в Motorola Edge 20 Pro занимается встроенная аккумуляторная батарея на 4500 мА*ч с 30-ваттной зарядкой. На борту также есть контроллеры Wi-Fi (5,8 ГГц) и Bluetooth 5.1, чип NFC, USB-C, GPS, но выход под наушники отсутствует. Работать новинка сразу из коробки будет на базе операционной системы Android 11.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила