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Южнокорейская компания Samsung всё никак не анонсирует смартфон Galaxy S21 Fan Edition (FE), хотя слухи о нём ходят с начала 2021 года. Но к премьере остаётся всё меньше времени. Анонс флагмана уже можно называть неизбежным, поскольку модель была замечена на сайте Google Play Console.

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Смартфон будет оборудован мобильным процессором Snapdragon 888, выполненным по нормам 5-нанометровой технологии. Эта же однокристальная система используется во всех трёх моделях Galaxy S21, но январские флагманы в Европе продаются с чипом Exynos 2100. Будет ли Samsung Galaxy S21 FE доступен в модификации на Exynos 2100, пока не уточняется.

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Напомним, что модель прошлого поколения, Galaxy S20, вышла на рынок со Snapdragon 865 и Exynos 990. Однако, в начале 2021 года южнокорейская компания решила во всех странах продавать конфигурацию с однокристальной системой Qualcomm.

Samsung Galaxy S21 FE обещают дисплей на органических светодиодах Dynamic AMOLED 2X, как у Galaxy S21 Ultra. Но разрешение будет снижено с WQHD+ до Full HD+. При этом экран сохранит встроенный биометрический сенсор и поддержку повышенной частоты обновления изображения (120 Гц). Размер матрицы составит 6,4 дюйма по диагонали.

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В смартфоне будет установлена тройная основная камера, в состав которой войдут только 12-мегапиксельные датчики изображения, дополненные разной оптикой: широкоугольной (25-26 мм), ультра-широкоугольной (13 мм) и телефото (75-78 мм). Кратность оптического зума составит 3x, то есть перископической оптики мы не увидим.

Samsung Galaxy S21 FE получил аккумулятор ёмкостью 4370 мА*ч, минимум 6 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель вместимостью 128 ГБ в базовой модификации. В продаже модель появится с программным обеспечением One UI 3.1.1 или One UI 3.1. Вне зависимости от версии проприетарной прошивки в основу будет положена операционная система Android 11. Хотя премьер смартфона может состояться уже после релиза ОС Android 12.

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И в завершение добавим, что стоимость Samsung Galaxy S21 FE должна оказаться на уровне Galaxy S20 FE. Другими словами, жители России в официальной рознице базовый вариант с 6 ГБ оперативной памяти и хранилищем ёмкостью 128 ГБ смогут купить примерно за 50 000 рублей.