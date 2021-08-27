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Южнокорейская компания Samsung объявила о выходе на российский рынок ещё одного смартфона среднебюджетного уровня. После вчерашнего анонса Galaxy A22 стоимостью от 17 990 рублей, производитель начала продавать более дорогую модель под названием Samsung Galaxy M32.

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Смартфон упакован в пластиковый корпус со стеклом Gorilla Glass пятого поколения на лицевой стороне. Стеклянная панель защищает от повреждения матрицу Super AMOLED. Дисплей в новинке может похвастаться диагональю 6,4 дюйма, разрешением FHD+, яркостью до 800 нит и поддержкой повышенной частоты обновления изображения (90 Гц).

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В каплевидном вырезе расположена камера для селфи. Её разрешение составляет 20 Мп. Несмотря на то, что в Samsung Galaxy M32 используется панель на органических светодиодах, размещать сканер отпечатков пальцев под дисплеем не стали. Его расположили на правой стороне корпуса.

Основная камера вобрала в себя пару сенсоров на 2 Мп, стандартный блок на 64 Мп с фазовым автофокусом и 8-мегапиксельный ультра-широкоугольный модуль с углом обзора 123 градуса. Несмотря на то, что новинка стоит дороже, чем Galaxy A22, оптической стабилизации она предложить не в состоянии.

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За производительность Samsung Galaxy M32 отвечает мобильный процессор Helio G80, а за автономность – аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч. Однокристальная система изготовлена по нормам 12-нанометровой технологии. Изделие включает графику Mali-G52 MC2 и работает на частоте до 2,0 ГГц. Батарея поддерживает 25-ваттную зарядку по проводу. Заметим, что в Азии компания продаёт версию с АКБ на 6000 мА*ч, но с 15-ваттной подзарядкой.

Новинка получила чип NFC, выход для наушников и слот под карту microSD (независимый). Также отметим Bluetooth 5.0 и Wi-Fi с поддержкой частоты 5 ГГц. В продажу модель поступает с прошивкой One UI 3.1 на базе операционной системы Android 11.

В зависимости от региона смартфон оснащается 4-8 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем вместимостью 64-128 ГБ. В России продаётся только средняя версия с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Рекомендованная производителем стоимость Samsung Galaxy M32 составила 22 990 рублей. Пользователям предлагаются чёрная и белая расцветки корпуса.