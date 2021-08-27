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Южнокорейская компания Samsung отреагировала на жалобы владельцев флагманских смартфонов Samsung Galaxy S21 относительно перегрева. Проблему решает обновление программного обеспечения One UI 3.1.1, которое уже начало распространяться.

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Прошивка имеет номер G99*WVLU4AUGQ. Первыми апдейт оболочки получают пользователи из Канады и Соединённых Штатов. В течение нескольких недель ожидается релиз обновлённой версии программного обеспечения и в Европе. Размер апдейта составляет около 1 ГБ.

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Прошивку One UI 3.1.1 представили пару недель назад вместе со смартфонами Samsung Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3. Она принесла обновлённый пользовательский интерфейс, режим отхода ко сну Bedtime Mode, защиту от фантомных нажатий и улучшенное приложение «Погода». Также разработчики потрудились над повышением скорости прогрузки всплывающих окон и плавностью анимации. Кроме того, немного была улучшена камера и добавилась заплатка безопасности операционной системы Android, датированная августом текущего года. К слову, сама оболочка построена на базе ОС Android 11,

Пользователи Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra сообщают, что после установки обновления One UI 3.1.1 смартфоны перестали перегреваться. При больших нагрузках однокристальная система всё ещё греется, но не так сильно, как на предыдущей версии программного обеспечения. Ещё одним нововведением апдейта стала поддержка технологии трансляции голосовых данных в мобильных сетях пятого поколения (Vo5G, Voice over 5G). Но она доступна только абонентам оператора сотовой связи T-Mobile в США.

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Напомним, что американские и канадские версии смартфонов Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra оборудованы 5-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 888, который известен своим жарким нравом. Из-за сильного нагрева чипа компания OnePlus начала программным путём занижать частоты однокристальной системы при запуске нетребовательного программного обеспечения вроде приложений социальных сетей. Вместе с тем смартфоны Meizu 18 и Meizu 18 Pro, который весной 2021 года вышли со Snapdragon 888, будут перевыпущены со Snapdragon 870 под капотом.