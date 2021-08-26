Exynos 2200 с графикой RDNA 2 превзошёл Apple A14 Bionic в GFXBench
Компания Samsung готовит к премьере однокристальную систему Exynos 2200 с графическим процессором AMD на архитектуре RDNA 2. Модель ещё в конце весны прошлого года протестировали в GFXBench. Сейчас она прошла повторное тестирование на производительность графической подсистемы.
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Результаты в этот раз оказались чуть ниже, чем в прошлом году, но и даже этого хватило, чтобы не оставить шансов SoC A14 Bionic, которая используется в каждом из четырёх смартфонов компании Apple последнего поколения. В Manhattan 3.1 чипсет выдал 170,7 FPS. Это на 6,5% меньше, чем годом ранее (181,8 FPS), но примерно на 42% больше, чем у Apple A14 Bionic (120 FPS).
В тестах Aztec normal и Aztec high ещё не анонсированная однокристальная система смогла показать 121,4 FPS и 51,5 FPS соответственно. В первом случае результат просел почти на 14%, во втором – на 13% в сравнении с показателями годичной давности.
Но над 5-нанометровой однокристальной системой Apple преимущество осталось огромным. В частности, в Aztec normal – почти 52%, а в Aztec high – более 70%. Напомним, что мобильный процессор A14 Bionic способен выдавать 79,9 FPS и 30 FPS соответственно.
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Также стоит отметить, что протестированная версия Exynos 2200 с графикой RDNA 2 – это лишь инженерный образец, поэтому можно предполагать, что финальный вариант предложит ещё более высокий уровень производительности. Но тут на первые позиции выходит вопрос охлаждения. Если однокристальная система будет перегреваться, то особого толка от максимальной производительности не будет.
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