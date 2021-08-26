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Компания Realme тоже начала рассылать обновление прошивки, которое добавляет функцию расширения оперативной памяти. Это делают и другие производители, включая Xiaomi, ZTE, OPPO, ASUS и vivo. В Сети появился длинный список смартфонов Realme, для которых станет доступна поддержка технологии Dynamic RAM Expansion.

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Благодаря этой функции, которую, к слову, все производители называют по-разному, на рынке появляются телефоны с необычными объёмами оперативки. Например, с 11 ГБ, 13 ГБ или 15 ГБ. Рекорд принадлежит ASUS ROG Phone 5 Ultimate, у которого объём оперативной памяти можно увеличить до 24 ГБ (18 ГБ + 6 ГБ).

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Китайская компания Realme начнёт рассылку обновления с Dynamic RAM Expansion для 33 смартфонов. Функция увеличения объёма ОЗУ будет выпущена в составе программного обеспечения Realme UI 2.0. Её получат как не самые популярные смартфоны вроде Realme Q2 и Q3 с версиями Pro либо Realme V3, V5 и V15, так и хиты номерные хиты продаж, начиная с семейства Realme 6. Заметим, что 6-я и 7-я серии включают стандартное издание, вариант с индексом i и версию Pro, а в 8-я серии выпущены стандартная модель в модификациях 4G / 5G и вариант Pro.

Из устройств популярной линейки X обновление Realme UI 2.0 с функцией расширения оперативной памяти будет доступно для одиннадцати моделей. Речь о Realme X2 / X2 Pro, Realme XT, Realme X3 / X3 SuperZoom, Realme X50 / X50m и X50 Pro, а также Realme X7 вместе с версиями Pro и Max.

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В списке также нашлось место для производительных смартфонов нового поколения Realme GT, GT Neo и GT Flash Edition. Не стала компания из Китая забывать и об относительно новом бренде Narzo. Но функция расширения ОЗУ пока доступна только для тройки девайсов: Narzo 30 / 30 Pro и Narzo 20.

В завершение напомним, что Dynamic RAM Expansion, как и другие подобные технологии, предусматривает создание на накопителе файла, который используется по принципу оперативной памяти. Смартфон скидывает в хранилище из ОЗУ все данные, которые в данный момент не используются. Список не является полным, и уже совсем скоро в него будут добавлены модели семейства Realme Narzo 50 вместе с Realme 8i, премьера которых состоится в ближайшие дни.