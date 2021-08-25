В Samsung Galaxy Z Fold 3 отключаются камеры при получении прав root
Южнокорейская компания Samsung давно нашла способ предотвратить массовое получение пользователями root-прав на её смартфонах. Как и многие производители, она аннулировала гарантию на гаджеты с разблокированными загрузчиками. Кроме того, системой Knox было предусмотрено отключение платёжного сервиса Samsung Pay. Но этого Samsung показалось мало.
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Специалисты из XDA Developers выяснили, что в смартфоне Samsung Galaxy Z Fold 3 после получения прав «суперпользователя» перестают работать камеры. И если мириться с отсутствием Samsung Pay и гарантии ещё можно мириться, то пойти на компромисс и отказаться от камер готовы далеко не все.
Естественно, сотрудники издания XDA Developers проигнорировали сообщение, появившееся на экране смартфона при разблокировке загрузчика. В итоге после перезагрузки Samsung Galaxy Z Fold 3 перестали работать все функции, связанные с камерами смартфона. Это означает не только отсутствие возможности делать фотографии и записывать видеоматериалы.
Также отключается функция распознавания лица пользователя. Не работают и сторонние приложения, в которых можно использовать камеру. Программное обеспечение выдаёт чёрный экран, вылетает или показывает уведомления об ошибках.
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Специалисты установили, что защита от получения прав «суперпользователя» носит программный характер. Это стало понятно после того, как блокировка загрузчика тут же восстановила работу камер. Специалисты предположили, что с помощью прав root можно найти настройки, которые отвечают за отключение камер, и изменить их, что позволит избежать блокировки. Но пока решение не найдено.
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