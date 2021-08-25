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Компания Xiaomi первой представила смартфон с 64-Мп и 108-Мп камерами. Она же первой выпустила на рынок топовую модель на базе однокристальных систем Snapdragon 888 и Snapdragon 888+. Теперь именно Xiaomi планирует первой презентовать флагмана нового поколения с 4-нанометровым процессором Qualcomm и основной камерой рекордного разрешения.

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Он будет называться просто Xiaomi 12, без брендинга Mi. В связи с тем, что Xiaomi Mi 11 был представлен в конце декабря 2020 года, премьера модели нового поколения ожидалась в том же месяце, но годом позже. Однако, китайские сетевые информаторы сообщают, что флагман появится в ноябре 2021 года, хоть в продажу он поступит позже.

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Смартфон будет оборудован 4-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 898. В сравнении со Snapdragon 888 производительность будет увеличена на 20%. В первую очередь – за счёт использования нового Prime-ядра Cortex-X2 вместо Cortex-X1. Пиковая частота будет увеличена с 2,84 ГГц до 3,09 ГГц. Это рекорд для ядер Cortex-X. Но также появятся ядра Cortex-710 и Cortex-A510.

Одной из главных же особенностей Xiaomi 12 станет 200-мегапиксельная основная камера с датчиком изображения оптического формата 1”. Пока что камерой с дюймовым сенсором не может похвастаться ни один смартфон в мире. В состав основной камеры также войдут ультра-широкоугольный модуль и полноценный телеобъектив с оптическим зумом до 4x, т.е. без перископической оптики. За счёт поддержки технологии объединения 16 соседних пикселей модель сможет выдавать на 200-мегапиксельную основную камеру фотографии с разрешением 12,5 Мп.

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Флагман следующего поколения будет поддерживать 100-ваттную быструю зарядку беспроводным путём. Причём в этот раз глобальная версия окажется лучше китайской. Связано это с тем, что китайские регуляторы запрещают интеграцию в смартфоны поддержки беспроводной зарядки, мощность которой превышает 50 Вт. Также отметим 120-ваттную подзарядку по проводу.

В Xiaomi Mi 12 мы увидим панель Super AMOLED E5 производства компании Samsung. Дисплей нового поколения поддерживает частоту обновления изображения от 1 Гц до 120 Гц. В базовой модификации памяти смартфон предложит 8 ГБ оперативки и встроенный флеш-накопитель вместимостью 128 ГБ.

Xiaomi Mi 12 в связи с ноябрьским релизом поступит в продажу с предустановленным программным обеспечением MIUI 12.5 Enhanced Edition вместо прошивки MIUI 13. Но её он быстро получит «по воздуху». В завершение добавим, что оболочка будет построена на базе операционной системы Android 12.