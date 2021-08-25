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Южнокорейский гигант Samsung недавно анонсировал умный телефон среднего уровня Galaxy A52s в качестве чуть обновлённой версии модели Galaxy A52 5G. Несмотря на официальную премьеру и появление на сайте компании, стоимость новинки для большинства регионов не объявили. Но спустя неделю производитель исправился.

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Samsung Galaxy A52s поступит в продажу 3 сентября 2021 года. Изначально была объявлена только стоимость версии с 6 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем вместимостью 128 ГБ в Великобритании – 409 фунтов стерлингов или 565 долларов.

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Но новинка будет доступна также с 8 ГБ оперативки и хранилищем, рассчитанным на 256 ГБ данных. В странах еврозоны официальная рекомендованная стоимость составила 509 евро (600 долларов). Конфигурация с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ пользовательской памяти в континентальной Европе тоже появится, причём стоить она будет ненамного дешевле, чем в Соединённом Королевстве – 449 евро (530 долларов).

Samsung Galaxy A52s – один из многих смартфонов с однокристальной платформы Snapdragon 778G. Чипсет выполнен по 6-нанометровой технологии. За автономность новинки отвечает аккумулятор ёмкостью 4500 мА*ч, который поддерживает технологию быстрой зарядки мощностью 25 Вт.

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В смартфоне применяются пять оптических модулей. Сзади установлена камера разрешением 64 Мп + 12 Мп + 5 Мп + 5 Мп. Модель не имеет телеобъектива, но может похвастаться оптической стабилизацией изображения и съёмкой 4K-видео с частотой 30 к/сек.

Экран новинки характеризуется диагональю 6,5 дюйма. Под панелью Super AMOLED расположен сканер отпечатков пальцев. Частота обновления дисплея составляет 120 Гц. В небольшом отверстии вверху обосновалась фронтальная камера на базе 32-мегапиксельного датчика изображения.

Samsung Galaxy A52s имеет чип NFC, стереофонические динамики, защиту от воды по стандарту IP67, USB-C, Wi-Fi и Bluetooth. Купить смартфон можно будет в чёрной, белой, фиолетовой и мятной расцветках. Осенью новинка начнёт продаваться с прошивкой One UI 3.1 на базе операционной системы Android 11, а в начале 2022 года она получит ОС Android 12.