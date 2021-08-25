Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Samsung Galaxy M32 – чип Dimensity 720, 48-Мп Quad-камера и ёмкий аккумулятор за $255

Смартфон получил Android 11 и One UI 3.1.
[ ] для раздела Блоги
1
Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке
RTX 3060 от 72 тр в Регарде
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Южнокорейский технологический гигант после премьеры в начале августа флагманских сгибаемых смартфонов взялся за выпуск более доступных моделей. Самая свежая из новинок называется Samsung Galaxy M32. Это смартфон бюджетного класса с Quad-камерой, хорошей аккумуляторной батареей и поддержкой сотовых сетей пятого поколения.

реклама

Новинка несёт на борту жидкокристаллическую панель. Фирменная матрица Infinity-V обладает разрешением 720 x 1600 точек, что соответствует формату HD+ при соотношении сторон 20 к 9. Диагональ составляет 6,5 дюйма. В вырезе, выполненном в виде капли, обосновалась фронтальная камера на 13 Мп. Её можно использовать не только для видеосвязи и селфи. Поддержка технологии распознавания лиц даёт возможность применять камеру для разблокировки смартфона.

анонсы и реклама
Самая дешевая 3060 - на сегодня это за копейки
RTX 3060 Ti от 80 тр в Регарде
12 видов 3060 и 3060 Ti в Ситилинке - цены растут
8 видов 3070 и 3070 Ti в Ситилинке - смотри цены
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде
RTX 3080 дешевле 150 тр в Регарде
Недорогая 3080 Asus Gaming - по старой цене
20 видов RTX 3080 и 3080 Ti в Ситилинке - дефицит кончился
3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого

Под капотом Samsung Galaxy M32 установлена однокристальная 7-нанометровая система Dimensity 720 производства тайваньской компании MediaTek. Чип дополняется 6-8 ГБ оперативной памяти. Вместимость встроенного флеш-накопителя составила 64 ГБ в базовой модификации и 128 ГБ в топовой и продвинутой конфигурациях.

Основная камера типичная для смартфонов среднебюджетного уровня. Она имеет разрешение 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп. В 8-мегапиксельном модуле установлена оптика с углом обзора 123 градуса. Сенсор на 5 Мп используется для макросъёмки, а 2-мегапиксельный датчик изображения ассистирует главному модулю при съёмке фото в портретном режиме с размытым задним фоном.

реклама

Подсистему питания в новинке представляет аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч с 15-ваттной подзарядкой. В арсенале смартфона есть адаптеры Wi-Fi 5 и Bluetooth 5, навигационный приёмник GPS, выход под проводную гарнитуру и порт USB-C. Корпус смартфона сделан из пластика, но лицевая сторона оформлена стеклом Gorilla Glass пятого поколения. Биометрический сенсор для сканирования отпечатков пальцев установлен сбоку.

Рекомендованная производителем стоимость Samsung Galaxy M32 составила 255 долларов в модификации с 6 ГБ оперативной памяти и встроенным флеш-накопителем вместимостью 128 ГБ. Старт продаж смартфона запланирован на 2 сентября 2021 года. Доступные расцветки корпуса: Awesome Black и Awesome Blue.

реклама

Новинка появится на рынке с предустановленной прошивкой One UI 3.1 на базе операционной системы Android 11. В будущем в продажу поступят ещё две конфигурации: 8 ГБ + 128 ГБ и 6 ГБ + 64 ГБ. Правда, пока что их стоимость не уточняется.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

samsung
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT на примере модели Sapphire Pulse
5
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Core i5-10600KF
3
Far Cry New Dawn: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
1
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 Ti GamingPro
19
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 10 тысяч рублей: август 2021
16
Битва игровых компьютеров: Core i7-10700КF & GeForce RTX 2070 Super VS Ryzen 7 3800XТ & Radeon RX 5700 XT
2
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX68U
18
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MPG CoreLiquid K240
11
F1 2020: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
5
Days Gone: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
3

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 580
18 августа 2021 24
Битва процессоров: Core i5-8400 VS Ryzen 3 3100
12 августа 2021 42

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Видеокарты в магазинах РФ за день подорожали на 20 000 рублей, а майнеры скупают оставшиеся модели
111
48 смартфонов Xiaomi получат функцию увеличения ОЗУ в MIUI 12.5 – опубликован обновлённый список
5
Финальный список из 88 смартфонов Xiaomi, претендующих на получение прошивки MIUI 12.5 в 2021 году
6
CD Projekt RED устроила распродажу в Steam: трилогия The Witcher и Cyberpunk 2077 доступны по очень низким ценам
23
Графика в Diablo 2 Resurrected - между Low и Ultra разницы почти нет
10
Самое крупное обновление в истории Huawei – почти 100 устройств получили HarmonyOS 2.0
10
Xiaomi сняла с производства популярный смартфон Redmi Note 10
1
AMD FidelityFX Super Resolution можно опробовать в любой игре
38
King’s Bounty II поступила в продажу, игра «утонула» в отрицательных отзывах Steam
24
Альткоины поднимают голову - стоимость некоторых токенов выросла на порядок
9
Binance обвинили в манипуляции рынком и извлечении прибыли в ходе колебаний курса криптовалют
8
Опубликован первый список смартфонов Xiaomi, которые получат глобальную MIUI 12.5 Enhanced
+
Xiaomi Redmi 10 с 50-Мп камерой поступает в продажу со скидкой до $40
+
Аналитик назвал 4 криптовалюты, которые вскоре подорожают до 2-х раз: готовимся к альтсезону
16
Акции AMD и NVIDIA выросли в цене на фоне новых свидетельств благосклонности китайских регуляторов
10
Intel Core i7-12700 не смог обогнать AMD Ryzen 7 5800X в тестовом пакете Geekbench 5
65
Стали известны реальные характеристики будущих MacBook Pro 14” и 16”
6
Первые оценки King’s Bounty II: просто «Хорошо», но не более
17
В России появился первый отечественный бюджетный компьютер на базе 2-ядерного процессора Эльбрус-2С3
37
Спутниковый интернет Илона Маска уже обслуживает 100000 пользователей в 14 странах
17

Популярные статьи

10 простых настроек Windows 10 для максимальной производительности и плавности в играх в 2021
153
Замена ламп подсветки на светодиодную ленту в мониторе Philips 170S
72
5 способов перестать переживать из-за слабой видеокарты и невозможности играть в новые игры
100
Far Cry New Dawn: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
1
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT на примере модели Sapphire Pulse
5
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Core i5-10600KF
3

Сейчас обсуждают

wwr222
13:50
Сплюнь
5 способов перестать переживать из-за слабой видеокарты и невозможности играть в новые игры
Lamerusha Lat
13:49
Ничего они не начнут. Афган - это уже не проблема пиндосов, а проблема РФ.
TSMC поднимет цены свои услуги со следующего года
Эдуард
13:47
Нужно было сразу все карты майнерам по рекомендованным продать
Видеокарты возвращаются в магазины РФ, но цены пока и не думают опускаться к рекомендованным
Gerolf Van-Oudshoorn
13:46
как говорится зачем вам новый процессор, если у вас нету новой видеокарты
Intel Core i7-12700 не смог обогнать AMD Ryzen 7 5800X в тестовом пакете Geekbench 5
Megavovan2017
13:46
Шкурка выделки не стоит. Такие мониторы по 5$ пачками на барахолке. И лента такая долго не протянет. А все более новые - изначально на светодиодной подсветке.
Замена ламп подсветки на светодиодную ленту в мониторе Philips 170S
Lamerusha Lat
13:45
Хоспади, да и так уже всем ясно, что любое ПО дырявое.
Уязвимость с получением системных привилегий в Windows актуальна и для периферии SteelSeries
VoidPtr
13:45
А вот если бы он был чëрный а не жëлтый - не удалили бы)
Администрация Twitch разглядела в танцующем мультяшном смайлике «изображения сексуального характера»
DiLouk
13:44
Так это наверное касается всего софта, что с периферией вылезает? А может и нет. Помню мне и драва на мать Асус сами предложили установиться. И монитор LG, хотя тут я уже не уверен. Сейчас многие так ...
Уязвимость с получением системных привилегий в Windows актуальна и для периферии SteelSeries
Vasyan
13:44
блаженны верующие в одобрение сделки Невидии и АРМ
Акции AMD и NVIDIA выросли в цене на фоне новых свидетельств благосклонности китайских регуляторов
Сергей Нилов
13:44
Лучше бы Гармин 5 й довели до ума, а то за Делюкс прем бабла взяли а лонгитюд и другие сырые и нелетабельные без костылей.
Четыре новых DLC для Microsoft Flight Simulator: обновлённые Швейцария, Германия, Австрия, соревновательный режим и кое-что ещё
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем