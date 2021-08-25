Samsung Galaxy M32 – чип Dimensity 720, 48-Мп Quad-камера и ёмкий аккумулятор за $255
Южнокорейский технологический гигант после премьеры в начале августа флагманских сгибаемых смартфонов взялся за выпуск более доступных моделей. Самая свежая из новинок называется Samsung Galaxy M32. Это смартфон бюджетного класса с Quad-камерой, хорошей аккумуляторной батареей и поддержкой сотовых сетей пятого поколения.
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Новинка несёт на борту жидкокристаллическую панель. Фирменная матрица Infinity-V обладает разрешением 720 x 1600 точек, что соответствует формату HD+ при соотношении сторон 20 к 9. Диагональ составляет 6,5 дюйма. В вырезе, выполненном в виде капли, обосновалась фронтальная камера на 13 Мп. Её можно использовать не только для видеосвязи и селфи. Поддержка технологии распознавания лиц даёт возможность применять камеру для разблокировки смартфона.
Под капотом Samsung Galaxy M32 установлена однокристальная 7-нанометровая система Dimensity 720 производства тайваньской компании MediaTek. Чип дополняется 6-8 ГБ оперативной памяти. Вместимость встроенного флеш-накопителя составила 64 ГБ в базовой модификации и 128 ГБ в топовой и продвинутой конфигурациях.
Основная камера типичная для смартфонов среднебюджетного уровня. Она имеет разрешение 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп. В 8-мегапиксельном модуле установлена оптика с углом обзора 123 градуса. Сенсор на 5 Мп используется для макросъёмки, а 2-мегапиксельный датчик изображения ассистирует главному модулю при съёмке фото в портретном режиме с размытым задним фоном.
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Подсистему питания в новинке представляет аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч с 15-ваттной подзарядкой. В арсенале смартфона есть адаптеры Wi-Fi 5 и Bluetooth 5, навигационный приёмник GPS, выход под проводную гарнитуру и порт USB-C. Корпус смартфона сделан из пластика, но лицевая сторона оформлена стеклом Gorilla Glass пятого поколения. Биометрический сенсор для сканирования отпечатков пальцев установлен сбоку.
Рекомендованная производителем стоимость Samsung Galaxy M32 составила 255 долларов в модификации с 6 ГБ оперативной памяти и встроенным флеш-накопителем вместимостью 128 ГБ. Старт продаж смартфона запланирован на 2 сентября 2021 года. Доступные расцветки корпуса: Awesome Black и Awesome Blue.
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Новинка появится на рынке с предустановленной прошивкой One UI 3.1 на базе операционной системы Android 11. В будущем в продажу поступят ещё две конфигурации: 8 ГБ + 128 ГБ и 6 ГБ + 64 ГБ. Правда, пока что их стоимость не уточняется.
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