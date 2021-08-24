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Самое крупное обновление в истории Huawei – почти 100 устройств получили HarmonyOS 2.0

В списке смартфоны, планшеты и телевизоры.
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Китайский технологический гигант Huawei, который уже не первый год страдает от американских санкций, не забывает хвастаться успехами фирменной операционной системы HarmonyOS 2.0. Программное обеспечение, которое создавалось как софт для умных часов и мелкой электроники, оказалось полноценной заменой ОС Android. Компания выпустила операционную систему почти для сотни устройств, назвав это самым масштабным обновлением в своей истории.

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В первую очередь отметим, что обновление программного обеспечение вышло на все флагманские смартфоны серии Mate, начиная с десятого поколения. Но на этом компания не планирует останавливаться. Она уже официально заявила, что HarmonyOS 2.0 будет доступна для семейства Mate 9. А пока установить софт могут владельцы следующих устройств:

  • Huawei Mate 40 / 40E;
  • Huawei Mate 40 Pro / Pro+;
  • Huawei Mate 40 RS Porsche Design;
  • Huawei Mate 30 4G / 5G;
  • Huawei Mate 30 Pro 4G / 5G;
  • Huawei Mate 30E Pro 5G;
  • Huawei Mate 30 RS Porsche Design;
  • Huawei Mate 20 / 20 Pro;
  • Huawei Mate 20 X 4G / 5G;
  • Huawei Mate 20 RS Porsche Design;
  • Huawei Mate 10 / 10 Pro;
  • Mate 10 RS Porsche Design;
  • Mate RS Porsche Design.
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Сгибаемые смартфоны серии Mate тоже в этом списке, как же без них. Начиная с 2019 года китайская компания выпустила три модели со складным дисплеем:

  • Huawei Mate X / Xs;
  • Huawei Mate X2.

Флагманы серии Huawei P тоже не обделили вниманием. В списке три поколения, не считая последнего, которое получило из коробки HarmonyOS 2.0. «По воздуху» обновление пришло следующим устройствам:

  • Huawei P40 4G / 5G;
  • Huawei P40 Pro / Pro+;
  • Huawei P30 / Pro;
  • Huawei P20 / Pro.

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Также компания не забывает о моделях, которые были представлены в рамках серии nova. HarmonyOS 2.0 вышла на 20 устройств, начиная с nova 4e и заканчивая nova 8 Pro. Кроме того, отметим смартфоны Huawei Enjoy и Maimang.

Планшетные компьютеры тоже работают на базе операционной системы HarmonyOS 2.0. Новая версия программного обеспечение «прилетела» на восемь планшетов MediaPad и MatePad. Также в списке телевизоры Huawei Smart Screen.

Наконец, смартфоны и планшеты Honor, анонсированные до 2020 года включительно, тоже переходят с Android на HarmonyOS. Модели, которые появляются начиная с января 2021 года, продолжат работать под управлением операционной системы Android с прошивкой MagicUI. А HarmonyOS 2.0 доступна для планшета Honor Tab V6 и 22 смартфонов разных ценовых сегментов:

  • Honor 30 / Lite / Pro / Pro+;
  • Honor 30S;
  • Honor 20 / Pro;
  • Honor 20S;
  • Honor 10;
  • Honor V30 / Pro;
  • Honor V20 / MOSCHINO;
  • Honor V10;
  • Honor Magic 2;
  • Honor Play 4 / 4T;
  • Honor Play 4 Pro;
  • Honor X10 / Max;
  • Honor 9X / Pro.
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