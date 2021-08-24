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Xiaomi представила ноутбуки на процессорах Intel Tiger Lake-H стоимостью от $725

Есть модификации с NVIDIA GeForce MX450.
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Китайская компания Xiaomi представила ноутбуки RedmiBook Pro и Mi Notebook Pro 2021 года на базе процессоров Intel поколения Tiger Lake-H. Каждая из новинок предлагается в трёх модификациях памяти и доступна в двух размерах.

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Начнём с Xiaomi Mi Notebook Pro 2021 Enhanced Edition. Пользователи могут выбирать между вариантами с экраном диагональю 14 дюймов и 15,6 дюймов. По данным производителя, разрешение матрицы составляет 2560 x 1440 точек и 3456 x 2160 точек соответственно.

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На борту есть беспроводной контроллер Wi-Fi с поддержкой частоты 5,8 ГГц, интерфейс Thunderbolt и быстрая зарядка мощностью 100 Вт. Работают модели под управлением операционной системы Windows 10 сразу из коробки. Пользователям предлагаются версии на процессорах Intel Core i5-11320H и Core i7-11390H с встроенной графикой или дискретной видеокартой NVIDIA GeForce MX450.

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Вне зависимости от комплектации Xiaomi Mi Notebook Pro 2021 Enhanced Edition оснащаются 16 ГБ оперативной памяти, а SSD-накопитель имеет вместимость 512 ГБ. С ценами на 14-дюймовую и 15-дюймовую модели вы можете ознакомиться ниже:

Модели RedmiBook Pro 2021 Enhanced Edition почти не отличаются. Они тоже доступны с чипами Intel Core i5-11320H и Core i7-11390H с графикой NVIDIA или без неё. Объёмы памяти такие же, как в Mi Notebook Pro. Единственное отличие – разрешение экрана 15,6-дюймового лэптопа. Оно составляет 3200 x 2000 пикселей. С ценами можете ознакомиться ниже:

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Начнём с Xiaomi Mi Notebook Pro 2021 Enhanced Edition. Пользователи могут выбирать между вариантами с экраном диагональю 14 дюймов и 15,6 дюймов. По данным производителя, разрешение матрицы составляет 2560 x 1440 точек и 3456 x 2160 точек соответственно.

На борту есть беспроводной контроллер Wi-Fi с поддержкой частоты 5,8 ГГц, интерфейс Thunderbolt и быстрая зарядка мощностью 100 Вт. Работают модели под управлением операционной системы Windows 10 сразу из коробки. Пользователям предлагаются версии на процессорах Intel Core i5-11320H и Core i7-11390H с встроенной графикой или дискретной видеокартой NVIDIA GeForce MX450.

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Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
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