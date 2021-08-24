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Компания Xiaomi готовит к анонсу смартфоны нового поколения флагманского уровня с индексом T. Грядущие новинки будут называться Xiaomi Mi 11T и Mi 11T Pro. Хотя есть вероятность, что они первыми на глобальном рынке лишатся брендинга Mi. Но пока об этом говорить рано. А вот стоимость уже можно обсуждать. Она окажется довольно высокой.

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Для начала напомним, что оба смартфона будут оборудованы дисплеем на органических светодиодах с частотой обновления 120 Гц и встроенным сканером отпечатков пальцев. Ёмкость комплектного аккумулятора составит 5000 мА*ч. Также из общего отметим программное обеспечение MIUI 12.5 Enhanced сразу из коробки. В основу прошивки ляжет операционная система Android 11.

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Xiaomi Mi 11T будет оснащаться 6-нанометровой однокристальной системой Dimensity 1200, а тогда как старшая модель получит топовую мобильную платформу Snapdragon 888+. Хотя ранее были слухи о чипсете Snapdragon 888+ с разогнанным CPU.

Продвинутая модель сможет похвастаться 120-ваттной зарядкой по проводу. А вот мощность быстрой беспроводной подзарядки составит не более 50 Вт. Связано это с ограничениями, введёнными китайскими регуляторами. По новым правилам, мощность зарядки беспроводным путём не может превышать 50 Вт.

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По камерам в смартфонах всё будет довольно скромно. Xiaomi Mi 11T и Mi 11T Pro получат тройную основную камеру с разрешением 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп с оптической стабилизацией. Полноценного телеобъектива во флагманах мы не увидим. При этом в грядущих новинках будет использоваться продвинутый модуль TeleMacro (5 Мп), который сможет обеспечить 3-кратное оптическое увеличение без потери качества.

Смартфоны поступят в продажу в двух модификациях памяти. Стоимость уже известна, но только для британского рынка. Так, Xiaomi Mi 11T Pro со 128 ГБ хранилища будет стоить 760 фунтов стерлингов (1 040 долларов), а топовый вариант с накопителем вместимостью 256 ГБ обойдётся в 800 фунтов стерлингов (1 100 долларов). Стоимость стандартной модели составит 630 фунтов стерлингов (865 долларов) или 660 фунтов стерлингов (900 долларов) соответственно.

Вне зависимости от модификации смартфоны будут оборудованы 8 ГБ оперативной памяти. Презентация Xiaomi Mi 11T и Mi 11T Pro ожидается 15 сентября 2021 года. Именно на это дату назначено большое глобальное мероприятие Xiaomi. Вместе с двумя флагманами компания покажет глобальную версию планшетного компьютера Xiaomi Mi Pad 5.