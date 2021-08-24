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Китайская компания Xiaomi в начале августа 2021 года представила экспериментальный флагманский смартфон Xiaomi MIX 4. Примечательно, что новинка не имеет приставки Mi в названии в отличие от всех остальных моделей производителя, например. Xiaomi Mi 11.



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Как оказалось, компания намерена отказаться от бренда Mi. Он появился вместе с первым смартфоном, Xiaomi Mi 1, в 2011 году, а недавно ему исполнилось десять лет. Об отказе от бренда сообщил один из представителей Xiaomi в общении с журналистами издания XDA Developers.

В ассортименте производителя есть не только смартфоны. Другие устройства пока будут выпускаться с приставкой Mi. Например, её сохранили планшетные компьютеры Xiaomi Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro, которые были представлены вместе со смартфоном Xiaomi MIX 4. Однако, в будущем все девайсы Xiaomi лишатся брендинга Mi. К слову, возможно, флагман следующего поколения будет называться уже просто Xiaomi 12.

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По одной из версий, Mi расшифровывается как Mission Impossible. Своей основной миссией компания называла выход на первое место среди поставщиков смартфонов. Возможно, Xiaomi сочла её выполненной после того, как обошла Samsung и стала крупнейшим производителем умных телефонов по итогам первого месяца лета 2021 года.