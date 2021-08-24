Xiaomi откажется от легендарного бренда Mi, которому исполнилось 10 лет
Китайская компания Xiaomi в начале августа 2021 года представила экспериментальный флагманский смартфон Xiaomi MIX 4. Примечательно, что новинка не имеет приставки Mi в названии в отличие от всех остальных моделей производителя, например. Xiaomi Mi 11.
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Как оказалось, компания намерена отказаться от бренда Mi. Он появился вместе с первым смартфоном, Xiaomi Mi 1, в 2011 году, а недавно ему исполнилось десять лет. Об отказе от бренда сообщил один из представителей Xiaomi в общении с журналистами издания XDA Developers.
В ассортименте производителя есть не только смартфоны. Другие устройства пока будут выпускаться с приставкой Mi. Например, её сохранили планшетные компьютеры Xiaomi Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro, которые были представлены вместе со смартфоном Xiaomi MIX 4. Однако, в будущем все девайсы Xiaomi лишатся брендинга Mi. К слову, возможно, флагман следующего поколения будет называться уже просто Xiaomi 12.
По одной из версий, Mi расшифровывается как Mission Impossible. Своей основной миссией компания называла выход на первое место среди поставщиков смартфонов. Возможно, Xiaomi сочла её выполненной после того, как обошла Samsung и стала крупнейшим производителем умных телефонов по итогам первого месяца лета 2021 года.
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