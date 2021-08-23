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На прошлой неделе китайская компания Xiaomi начала распространение программного обеспечения MIUI 12.5 с функцией расширения объёма оперативки. Стабильную версию Enhanced Edition получил недавний флагман MIX 4, а моделям Xiaomi Mi 10 Youth Edition и Redmi Note 9 Pro 5G она стала доступна с бета-версией от 17 августа.

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Теперь же на просторах всемирной паутины появились новый список смартфонов, которые рано или поздно получат программное обеспечение MIUI 12.5 (или Enhanced Edition) вместе с технологией Memory Fusion. Она даёт возможность за счёт создания файла подкачки увеличить объём оперативной памяти на 1-3 ГБ в зависимости от вместимости накопителя.

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Это уже третье обновление перечня смартфонов. Изначально в него вошло 23 модели, но через пару дней список был расширен до 42 устройств. Теперь же к ним присоединилось ещё шесть телефонов разных ценовых сегментов, анонсированных в 2020 и 2021 года.

Один из них – уже упомянутый Xiaomi Mi 10 Youth Edition. Вместе с ним в новый перечень попала упрощённая (безе перископного телеобъектива) международная версия Xiaomi Mi 10 Lite. Обе модели оборудованы 7-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 765G.

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Также отметим POCO F2 Pro на Snapdragon 865 и дуэт весенних новинок Xiaomi Mi 11 Lite 4G / 5G на Snapdragon 732G / 780G соответственно. Заметим, что стабильная версия MIUI 12.5 с функцией Memory Fusion пока что доступна только для Xiaomi MIX 4 и Redmi Note 10 Pro 5G, с которым она и дебютировала в конце весны этого года. Полный список теперь выглядит следующим образом:

Xiaomi Mi 11 / 11 Pro / 11 Ultra / 11 Lite / 11 Lite 5G / 11 Lite NE / 11i / 11X / 11X Pro; Xiaomi Mi 10 / 10 Pro / 10 Ultra /10 Lite / 10 Youth / 10s / 10i / 10T / 10T Pro; Xiaomi MIX 4; Redmi K40 / 40 Pro / 40 Pro+ / 40 Gaming Edition; Redmi K30 Pro / 30 Pro Zoom / 30S; Redmi Note 10 / 10T / 10 JE / 10 5G / 10S / 10 Pro 5G; Redmi Note 9 5G / 9T; Redmi Note 8 / 8T / 8 (2021); Redmi 10; Redmi 9 / 9i / 9A / 9C / 9T; POCO F2; POCO F3 / F3 GT; POCO X3 Pro / X3 GT.