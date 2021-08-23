Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Xiaomi намерена исправить одну из самых старых проблем, которая сопровождает её смартфоны уже не один год. Пользователи давно жалуются на некорректную работы датчика приближения. Похоже, китайский производитель твёрдо решил избавиться от проблемы.

реклама

Из-за неправильной работы сенсора экран смартфона может не тухнуть после во время разговора и не активироваться после его завершения. Xiaomi уже давно знала об этом, но принять меры решила только сейчас. Причём компания из Пекина использует комплексный подход для устранения неисправности.

анонсы и реклама Самая дешевая 3060 - на сегодня это за копейки RX 6600XT Gigabyte в продаже - смотри цену 8 видов 3070 и 3070 Ti в Ситилинке - смотри цены Недорогая 3080 Asus Gaming - по старой цене 20 видов RTX 3080 и 3080 Ti в Ситилинке - дефицит кончился 3090 в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза <b>RTX 3060 Ti не дорого</b> в XPERT.RU

Производитель из Поднебесной не только намерен доработать программное обеспечение, но и будет устанавливать новые датчики приближения в свои смартфоны. Если раньше компания использовала решения Elliptic Labs, например, в Xiaomi Mi 11, Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 Pro Max, то новым поставщиком сенсоров приближения станет Minghao Sensing.

При этом пока что нет никакой точной информации, когда Xiaomi начнёт использовать в своих телефонах датчики нового партнёра. Скорее всего, плоды сотрудничества мы увидим уже в смартфонах следующего поколения. Например, в Xiaomi Mi 12 на процессоре Snapdragon 898, премьера которого ожидается в конце текущего года. А вот будет ли китайская компания перевыпускать старые гаджеты с новыми сенсорами приближения, пока что неизвестно.