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Xiaomi исправит проблему некорректной работы датчика приближения

Уже есть новый поставщик сенсоров.
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Компания Xiaomi намерена исправить одну из самых старых проблем, которая сопровождает её смартфоны уже не один год. Пользователи давно жалуются на некорректную работы датчика приближения. Похоже, китайский производитель твёрдо решил избавиться от проблемы.

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Из-за неправильной работы сенсора экран смартфона может не тухнуть после во время разговора и не активироваться после его завершения. Xiaomi уже давно знала об этом, но принять меры решила только сейчас. Причём компания из Пекина использует комплексный подход для устранения неисправности.

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Производитель из Поднебесной не только намерен доработать программное обеспечение, но и будет устанавливать новые датчики приближения в свои смартфоны. Если раньше компания использовала решения Elliptic Labs, например, в Xiaomi Mi 11, Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 Pro Max, то новым поставщиком сенсоров приближения станет Minghao Sensing.

При этом пока что нет никакой точной информации, когда Xiaomi начнёт использовать в своих телефонах датчики нового партнёра. Скорее всего, плоды сотрудничества мы увидим уже в смартфонах следующего поколения. Например, в Xiaomi Mi 12 на процессоре Snapdragon 898, премьера которого ожидается в конце текущего года. А вот будет ли китайская компания перевыпускать старые гаджеты с новыми сенсорами приближения, пока что неизвестно.

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