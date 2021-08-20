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Южнокорейский технологический гигант Samsung уже успел обновить до One UI 3.1 почти восемь десятков смартфонов. Если быть точнее, именно с апдейтом свежую версию программного обеспечения получило чуть меньше моделей, ведь часть с One UI 3.1 поступила в продажу сразу из коробки. Но все уже эта оболочка установлена на 76 устройствах.

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Начнём с флагманских моделей. One UI 3.1 установлена на 18 смартфонах топового уровня серии Galaxy S последних трёх поколений. Речь идёт о флагманах семейств Samsung Galaxy S21 (три модели), Galaxy S20 (10 моделей со всеми версиями S20 FE) и Galaxy S10 (пять моделей).

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Последние бизнес-смартфоны Galaxy Note тоже работают на базе программного обеспечения One UI 3.1. В этот список входит пять версий Galaxy Note 10 и четыре варианта Galaxy Note 20. Напомним, южнокорейская компания приняла решение закрыть линейку, в связи с чем Galaxy Note 21 представлен не был.

Все восемь сгибаемых смартфонов производителя из Южной Кореи тоже работают под управлением прошивки One UI 3.1. Вам может показаться, что это слишком много устройств, но не стоит забывать, что Samsung Galaxy Fold, Galaxy Z Fold 2 и Galaxy Z Flip представлены версиями с поддержкой сетей пятого и четвёртого поколений. Также в списке недавние новинки Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3.

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Более доступные телефоны компания обновляет тоже активно. Уже десятки моделей серий Galaxy F, Galaxy A и Galaxy M работают с прошивкой One UI 3.1. Линейка Galaxy A представлена следующими девайсами:

Galaxy A01; Galaxy A02s; Galaxy A10e; Galaxy A11. Galaxy A20; Galaxy A20s; Galaxy A20e; Galaxy A21s; Galaxy A31; Galaxy A31s; Galaxy A32 4G / 5G; Galaxy A40; Galaxy A41; Galaxy A50; Galaxy A50s; Galaxy A51 4G / 5G; Galaxy A52 4G / 5G; Galaxy A52s; Galaxy A60; Galaxy A70; Galaxy A71 4G / 5G; Galaxy A72 5G; Galaxy A80; Galaxy A90.

Серии Galaxy M и Galaxy F включают меньше устройств:

Galaxy M62; Galaxy M51; Galaxy M31; Galaxy M21; Galaxy M30; Galaxy M20; Galaxy M12; Galaxy M10s; Galaxy M02s; Galaxy M01; Galaxy M01s; Galaxy F62; Galaxy F41; Galaxy F12; Galaxy F02s.