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Американскую компанию NVIDIA уличил в некачественной сборке графических ускорителей. Точнее производителя, который отвечает за сборку видеокарт GeForce RTX поколения Ampere линейки Founders Edition.

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Как стало известно, один из сотрудников «забыл» внутри одной из флагманских моделей GeForce RTX 3090 Founders Edition свой резиновый напальчник. Они, напомним, используются для того, чтобы сотрудники завода при сборке не оставляли на ускорителях собственные отпечатки пальцев.

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Вероятно, изделие так и осталось бы внутри графического адаптера, но его заметили из-за удачного (относительно) расположения. Напальчник обосновался между чипами внутренней оперативной памяти и кулером, из-за чего видеокарта начала перегреваться. Температура GeForce RTX 3090 Founders Edition достигала отметки 110 градусов.

О находке на площадке Reddit сообщил пользователь под ником antonyjeweet. В связи с перегревом видеокарты он решил разобрать её, дабы вместо заводских термопрокладок установить новые. После замены термопрокладок и изъятия напальчника температура GeForce RTX 3090 Founders Edition при больших нагрузках не превышала отметки 86 градусов.

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Заметим, что замена термопрокладок, установленных с завода – процедура, к которой часто прибегают владельцы флагманских графических адаптеров поколения Ampere серии Founders Edition. Связано это с плохой передачей остаточного тепла, что дополнительно нагревает видеокарту, т.к. GPU располагается очень близко к чипам памяти.