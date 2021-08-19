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Компания Samsung на этой неделе анонсировала сразу два смартфона серии Galaxy A. Сначала появился Galaxy A52s на процессоре Snapdragon 778G. Его оценили в 409 фунтов стерлингов. Потом производитель представил бюджетную модель Galaxy A03s по цене от 155 долларов. Сейчас южнокорейский гигант готовит к премьере сразу три устройства, каждое из которых получит ёмкий аккумулятор и два крупных обновления операционной системы в будущем.

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Начнём с Samsung Galaxy M32. Смартфон оснастят 7-нанометровым мобильным процессором Dimensity 720 с поддержкой 5G, экран IPS LCD формата HD+ диагональю 6,5 дюйма и основной Quad-камерой. Её разрешение составит 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп. Для селфи будет использоваться 13-мегапиксельная фронталка.

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Вторая модель южнокорейской компании – Samsung Galaxy F42. О ней пока имеем минимум информации. Известно, что смартфон будет оборудован 7-нанометровой однокристальной системой Dimensity 700 с поддержкой сотовой связи пятого поколения. Мобильный процессор будет работать в паре с 6 ГБ оперативной памяти.

Третья из грядущих новинок окажется самой продвинутой. На рынке она появится как Samsung Galaxy M52. Смартфон был замечен в базе данных китайского сертификационного органа 3C. Модель обзаведётся 32-мегапиксельной фронтальной камерой. Разрешение основной камеры составит 64 Мп + 12 Мп + 5 Мп + 5 Мп. В главном модуле будет использоваться датчик Samsung ISOCELL GW3.

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Каждая из трёх новинок получит аккумуляторную батарею ёмкостью 5000 мА*ч с 15-ваттной быстрой зарядкой по проводу, порт USB-C, разъём для наушников, адаптеры Wi-Fi / Bluetooth и пластиковый корпус. Поддержка технологии Near Field Communication будет реализована не во всех регионах.

Samsung Galaxy M32 и Galaxy F42 обзаведутся боковым биометрическим сенсором, совмещённым с клавишей питания на правом торце. В Samsung Galaxy M52 сканер отпечатков пальцев будет установлен под дисплеем на органических светодиодах.

Все три новинки поступят на рынок с прошивкой One UI 3.1 на базе операционной системы Android 11. При этом им обещают минимум два крупных обновления ОС, то есть до Android 13 включительно. Samsung Galaxy M32 будет представлен уже на следующей неделе, 25 августа. Модели Galaxy M52 и Galaxy F42 появятся в сентябре.