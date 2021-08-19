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Компания NVIDIA всё ещё не признаёт, что разделение графических ускорителей на модели LHR и CMP может быть малоэффективным. Дженсен Хуанг главной причиной нехватки видеокарт считает чрезмерный спрос на них со стороны геймеров.

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Глава американской компании продолжает продвигать утверждение о новом цикле обновления, в рамках которого 80% графических адаптеров NVIDIA должны быть заменены новыми моделями с поддержкой технологии трассировки лучей в режиме реального времени. Займёт это не один год, поскольку, по словам Хуанга, ёмкость рынка оценивается в сотни миллионов персональных компьютеров.

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Руководитель NVIDIA также отметил, что только 20% карт GeForce могут похвастаться поддержкой технологии Raytracing на аппаратном уровне. Лишь за прошлый год это показатель увеличился на 20% в сравнении с 2019 годом, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.

Однако, дефицит компонентов для видеокарт сыграет свою роль, сказавшись на показателях NVIDIA в третьем квартале нынешнего года. Это признала Колетт Кресс, финансовый директор американской компании. По её словам, с июля по сентябрь включительно доход NVIDIA от реализации игровых продуктов хоть и увеличится, но рост будет несущественным.

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Во втором квартале 2021 года «зелёная команда» смогла нарастить норму прибыли с 64,1% до 64,8% в сравнении с предыдущими тремя месяцами. Главной причиной называют рост средних цен на графические ускорители для настольных компьютеров в сравнении с первым кварталом года. В годовом сравнении норма прибыли NVIDIA выросла на 6% и составила 64,8%.

Пока аналитики пытаются поставить под сомнение политику выпуска видеокарт для гейминга и добычи криптовалюты, в компании стоят на своём и стараются парировать все выпады. В частности, Колетт Кресс заявила, что доля графических ускорителей поколения Ampere с майнинг-ограничениями составляет свыше 80% по состоянию на начало нынешнего месяца. В то же время Дженсен Хуанг отметил, что причиной дефицита карт является чрезмерно высокий спрос со стороны геймеров.

NVIDIA продолжит разделять видеокарты на CMP и LHR, так как эта тактика себя полностью оправдывает. Также представители компании напомнили, что в ассортименте есть ускорители других поколений, которые тоже имеют ограничения на добычу цифровой валюты.