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Китайская компания vivo под брендом iQOO выпустила новый смартфон. Модель называется iQOO 8 Pro и будет конкурировать с недавней новинкой Xiaomi Mi MIX 4. Также сегодня дебютировала стандартная версия, которая получила идентичный дизайн, но более скромные технические характеристики.

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Мы начнём с версии Pro, а в конце кратко пробежимся по отличия обычной модели. Итак, iQOO 8 Pro оборудован 120-герцевым дисплеем диагональю 6,78 дюйма. В основе экрана лежит панель Samsung AMOLED E5. Это новейшая матрица, которая имеет разрешение WQHD+, соответствует формату HDR10+, а пиковая яркость составляет 1500 нит. Плотность точек – 517 пикселей на дюйм.

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Новинка оснащается 5-нанометровым процессором Snapdragon 888+, который трудится при поддержке 8-12 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5. Встроенное хранилище UFS 3.1 имеет объём 256 ГБ или 512 ГБ, а за автономность отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4500 мА*ч с быстрой зарядкой проводным и беспроводным путями мощностью 120 Вт и 50 Вт соответственно. Также предусмотрена обратная беспроводная 10-ваттная подзарядка.

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В основной камере iQOO 8 Pro набор модулей можно назвать универсальным. Разрешение основного и ультра-широкоугольного составило 50 Мп и 48 Мп соответственно. В первом установлен сенсор Sony IMX766V оптического формата 1/1,56 дюйма, а во втором – Sony IMX598 типа ½ дюйма. Третий компонент системы – телеобъектив на 16 Мп с 60-мм оптикой. Также отметим оптическую стабилизацию изображения и 2,5-кратный зум. Для селфи используется сенсор на 16 Мп.

Стандартная модель от версии Pro имеет ряд отличий технического характера. Во-первых, разрешение экрана снижено до FHD+, а диагональ – до 6,56 дюйма. Во-вторых, аппаратная платформа строится вокруг чипа Snapdragon 888. В-третьих, версия с 512 ГБ встроенной памяти отсутствует. В-четвёртых, модель не поддерживает беспроводную зарядку, а ёмкость аккумулятора составила 4350 мА*ч.

Камера у iQOO 8 тоже будет скромнее. Сенсор на 48 Мп Sony IMX598 перекочевал в основной модуль, а для сверхширокоугольного блока использовали 13-мегапиксельный датчик изображения. В телеобъективе установлена 13-мегапиксельная матрица, соединённая с 50-мм оптикой. Кратность зума – 2x.

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Обе новинки получили прошивку OriginOS на базе операционной системы Android 11, адаптеры беспроводной связи Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 5. На борту также есть встроенный в дисплей биометрический сенсор, стереофонические динамики и чип NFC.

iQOO 8 Pro можно купить в модификациях 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ. Рекомендованная производителем стоимость составила 770 долларов, 855 долларов и 925 долларов соответственно. Стандартная модель доступна в конфигурация 8/128 ГБ и 12/256 ГБ. Первый вариант оценили в 585 долларов, второй – в 665 долларов.