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Google Pixel 5a – Snapdragon 765G, металлический корпус и защита IP67 по цене $449

Продажи стартуют 26 августа 2021 года.
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Компания Google довольно неожиданно представила ещё один смартфон. Несколько дней назад она анонсировала модели Pixel 6 и Pixel 6 Pro, которые поступят в продажу осенью. Сегодня, 17 августа, производитель из США показал Pixel 5a. И эта новинка появится на рынке уже в текущем месяце.

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Google Pixel 5a заменит модели Pixel 4a и Pixel 4a 5G, которые были представлены примерно год назад. Смартфон нового поколения заключён в корпус из металла, защита которого соответствует стандарту IP67. Надолго ронять устройство вводу не стоит всё же.

Спереди в новинке установлена панель диагональ 6,34 дюйма на базе матрицы OLED. Экран на органических светодиодах формата Full HD+ не поддерживает повышенную частоту обновления изображения. Это первый минус смартфона компании Google.

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Ещё один недостаток новинки – однокристальная система Snapdragon 765G. Мобильный процессор был выполнен по нормам 7-нанометровой технологии и поддерживает мобильные сети пятого поколения. Правда, уже скоро чипу исполняется два года. Аппаратная платформа включает 6 ГБ оперативной памяти и встроенный флеш-модуль вместимостью 128 ГБ.

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В Google Pixel 5a используется аккумуляторная батарея ёмкостью 4680 мА*ч. Это существенный шаг вперёд в сравнении с прошлогодней версией с поддержкой сетей 5G. Она получила АКБ на 3885 мА*ч. Производитель обещает до 48 часов автономной работы.

Компания Google продолжает настаивать на том, что количество пикселей – не залог успеха камеры. В смартфоне установлены главный модуль на 12,2 Мп и ультра-широкоугольный на 16 Мп. Первый имеет оптическую стабилизацию изображения. Для селфи используется 8-мегапиксельная фронтальная камера, под которую в левом верхнем углу экрана предусмотрено специальное отверстие.

Прочие параметры Google Pixel 5a включают разъём для подключения проводных наушников, стереофонические динамики, симметричный порт USB Type-C и тыльный сканер отпечатков пальцев. Новинка в отличие от смартфонов шестого поколения появится в продаже с операционной системой Android 11, но очень оперативно обновится до Android 12.

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Как обычно, купить Google Pixel 5a первым смогут американцы начиная с 26 августа 2021 года. Но продажи смартфона в этот раз стартуют и в Японии одновременно с США. Рекомендованная стоимость составила 449 долларов. Pixel 4a 5G на момент выхода на рынок стоил 499 долларов. Цена для Европы будет объявлена позже. Как и география продаж. Но уже можно точно говорить, что Россия в список стран, где модель будет продаваться официально, не войдёт.

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