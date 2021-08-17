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Уже в следующем месяце компания Apple представит флагманские смартфоны нового поколения. Хоть версия mini, которая получила дисплей диагональю лишь 5,4 дюйма, особым спросом у покупателей не пользовалась, менять Apple ничего не планирует. В следующем поколении мы вновь увидеть квартет моделей, включая варианты mini, Pro и Pro Max.

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Аналитики из Trendforce уже опубликовали стоимость смартфонов компании Apple, которые придут на смену решениям семейства iPhone 12. Версия mini нового поколения будет оборудована 64 ГБ памяти в начальной модификации. Стоимость составит 699 долларов, но только в Соединённых Штатах и без учёта налогов. В реальности купить смартфон без контракта можно будет за 729 долларов в большинстве штатов.

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iPhone 13 mini также предложит пользователям ещё две комплектации. Продвинутая версия будет оснащаться накопителем вместимостью 128 ГБ. Топовый вариант обзаведётся хранилищем объёмом 256 ГБ. Стоимость составит 749 долларов и 849 долларов соответственно.

iPhone 13 тоже будет нести на борту постоянное запоминающее устройство, рассчитанное на 64-256 ГБ данных в зависимости от модификации. Стандартное издание серии окажется в каждой из конфигураций на 100 долларов дороже версии mini.

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iPhone 13 Pro вновь даже в базовой комплектации будет стоить дороже, чем стандартная версия с 256 ГБ постоянной памяти. Заплатить за версию Pro с накопителем вместимостью 128 ГБ придётся 999 долларов. Вариант с хранилищем на 256 ГБ обойдётся в 1 099 долларов, а топовая конфигурация, предполагающая 512 ГБ ПЗУ, будет стоить 1 299 долларов.

В нынешнем поколении компания решила разделить версии Pro и Pro Max не только габаритными размерами. Последняя обзавелась более продвинутой камерой. iPhone 13 Max Pro обещают ещё более интересную систему, но все равно без полноценного перископного телеобъектива с зумом кратностью от 4x.

Самый дорогой флагман компании Apple, как и обычная Pro-версия, появится на рынке в трёх конфигурациях: 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ. Рекомендованная производителем стоимость смартфона в США без учёта налогов составит соответственно 1 099 долларов, 1 199 долларов и 1 399 долларов. То есть вариант Pro Max окажется в каждой комплектации на 100 долларов дороже простого iPhone 13 Pro.

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Если вы следите за смартфонами компании Apple, можете заметить, что цены в сравнении с моделями семейства iPhone 12 не изменятся. Аналитики связывают это с тем, что в новом поколении не будет никаких существенных улучшений. Да, ходили слухи, что iPhone 13 Pro Max станет дебютным флагманом компании с 1 ТБ встроенной памяти, но до сих пор никаких подтверждений этому нет.