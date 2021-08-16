Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Xiaomi Redmi 10 с 50-Мп камерой будет стоить от 159 евро

Анонс стоится уже через два дня.
[ ] для раздела Блоги
5
Супердешевая RTX 3070 со скидкой на фоне роста цен
-31 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле нет нигде
3060 Ti ASUS - цена снижена в полтора раза
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Китайская компания Xiaomi уже совсем скоро анонсирует самый дешёвый в мире смартфон, оборудованный 50-мегапиксельной основной камерой. Модель называется Redmi 10. Она уже прошла несколько сертификаций, а на официальной странице Xiaomi в Twitter появилось несколько постеров, которые раскрыли технические характеристики грядущей новинки. Параллельно с этим китайская компания опубликовала на своём сайте страницу, посвящённую смартфону, но потом быстро всё удалила.

реклама

Xiaomi Redmi 10 получит новую однокристальную систему Helio G88, которую компания MediaTek по непонятным причинам называет игровой. Этот процессор мощнее не только чем установленный в Redmi 9 чип Helio G80. По производительность он превосходит Helio G85, преемником которого, собственно, и является.

анонсы и реклама
Последние 3060 в Ситилинке, цены растут
Еще одна 3060 и все, опять начался ажиотаж
MSI 3060 Ti пока не подорожала, есть смысл успеть
Еще одна 3060 Ti по старой цене
3090 в XPERT.RU
Новейший Ryzen 5 5600G AM4 в Регарде
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
<b>RTX 3060 Ti не дорого</b> в XPERT.RU

Пользователям будущая новинка предложит до 6 ГБ оперативной памяти, а вместимость встроенного накопителя составит 128 ГБ в топовой модификации. Смартфон также оснастят аккумулятором ёмкостью 5000 мА*ч с 18-ваттной быстрой зарядкой.

В Redmi 10 мы увидим жидкокристаллическую панель IPS LCD с частотой обновления 120 Гц. Диагональ экрана составит 6,5 дюйма, а разрешение – 1080 точек по узкой стороне. Фронтальная камера неизвестного разрешения (предположительно, 8 Мп) будет установлена в небольшом отверстии на лицевой стороне смартфона.

реклама

Главной же фишкой предстоящей новинки станет наличие 50-мегапиксельного датчика изображения с поддержкой алгоритмов искусственного интеллекта. Помимо него в состав основной камеры войдёт ещё и 8-мегапиксельный модуль, дополненный ультра-широкоугольной оптикой.

Xiaomi Redmi 10 будет нести на борту NFC, стереофонические динамики, разъём для подключения проводных наушников и порт USB-C. Сканер отпечатков пальцев расположится правом торце корпуса смартфона. Также отметим прошивку MIUI 12.5 с операционной системой Android из коробки.

реклама

Будущая новинка окажется дороже своей предшественницы исключительно за счёт появляется более продвинутой комплектации. Напомним, Redmi 9 вышел на рынок Европы в модификациях 3/32 ГБ и 4/64 ГБ по рекомендованной цене 160 евро и 180 евро соответственно. Xiaomi Redmi 10 тоже появится в конфигурациях с 3-4 ГБ оперативной памяти и встроенным хранилищем вместимостью 32-64 ГБ. Стоимость не изменится. А вот топовый вариант с 6 ГБ ОЗУ и накопителем объёмом 128 ГБ обойдётся в 199 евро. Презентация состоится уже через два дня, 18 августа 2021 года.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

xiaomi
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор TWS-наушников CGPods 5.0: вся правда о преимуществах и недостатках CaseGuru
3
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B560 Tomahawk WIFI
8
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 3 1200 в связке с видеокартой GeForce RTX 2060
6
Битва игровых компьютеров: Core i5-8400 & GeForce GTX 1080 VS Ryzen 3 3300Х & Radeon RX Vega 64
9
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Wave
7
Обзор и тестирование Mesh-набора ASUS ZenWiFi XD6
7
Far Cry 5: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
12
Битва процессоров: Core i5-8400 VS Ryzen 3 3100
40
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid 280R
19
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX 5700
7

Интересные материалы

Обзор телефона Philips Xenium E185
10 августа 2021 28
Деньги вперед: главные игры августа 2021 года
6 августа 2021 46
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX82U
7 августа 2021 26
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 3 3300X
8 августа 2021 39
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 7 1700X
4 августа 2021 33
Битва процессоров: Core i5-8400 VS Ryzen 3 3100
12 августа 2021 40

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пользователи просят CD Projekt Red перестать делиться бесполезной информацией о Cyberpunk 2077
9
Инструкция по разблокировке видеокарт NVIDIA с антимайнерской защитой LHR от Dizzy Mining
65
Майнеры поднимают цены на видеокарты – GeForce GTX 1080 Ti на Авито подорожала на 25 000 рублей
72
Энтузиаст создал в домашних условиях процессор из 1200 транзисторов по 10-мкм техпроцессу
27
Майнеры взломали защиту на NVIDIA GeForce RTX 3000 LHR, что может привести к росту цен на видеокарты
169
Разработчики майнера NBMiner частично обошли ограничитель хешрейта в видеокартах NVIDIA LHR
47
В новой прошивке MIUI 12.5 найдены многочисленные ошибки и баги, но решения со стороны Xiaomi нет
14
Вся линейка RTX 3000 приближается к рекомендованным ценам, а RX 6000 только дорожают
44
После взлома защиты NVIDIA LHR из магазинов исчезают GeForce RTX 3060, а оставшиеся из них дорожают
48
Поиграть в интерфейс Windows 11 можно прямо в браузере, ничего не скачивая и не устанавливая
14
Российские цены на процессоры AMD вернулись к рекомендованным – Ryzen 7 5800X с выгодой в 4000 р
39
СМИ: Часть контента в ремастере трилогии Grand Theft Auto адаптируют под «современную аудиторию»
40
UserBenchmark: новая DDR5 проигрывает DDR4 по скорости чтения и записи
45
Хакер обнаружил уязвимость Steam, позволявшую бесконечно добавлять деньги на свой кошелёк
12
Большой сборник прошивок для 116 смартфонов Xiaomi 2018-2021-х годов на базе MIUI 12 и MIUI 12.5
+
Память DDR5-4800 уступает DDR4-3200 в тестах процессора Intel Core i9-12900K
23
Криптовалюта Idiot Coin от журналиста New York Times стремительно набирает популярность
13
AMD RX 6600 XT опережает в играх NVIDIA RTX 3060, работая даже по медленной шине PCIe 3.0
45
Билл Гейтс сделал крупную инвестицию в новую перспективную технологию аккумуляторов на основе сурьмы
6
Появились первые данные об энергопотреблении процессоров Intel Raptor Lake-S
13

Популярные статьи

Рассказываю о своих впечатлениях от прохождения Call of Duty WWII
31
3800 МГц в паре с Zen+ и отсутствие контроля качества — продолжение истории Corsair LPX
34
Битва игровых компьютеров: Core i5-8400 & GeForce GTX 1080 VS Ryzen 3 3300Х & Radeon RX Vega 64
9
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B560 Tomahawk WIFI
8
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 3 1200 в связке с видеокартой GeForce RTX 2060
6
Обзор TWS-наушников CGPods 5.0: вся правда о преимуществах и недостатках CaseGuru
3

Сейчас обсуждают

ev_rus
21:16
Вот только Интел разгонятся будет еще долго, архитектурно, и сможет ли он создать реальную конкуренцию зеленой конторе еще вопрос.
Intel представила новый бренд высокопроизводительных видеокарт для геймеров - Intel ARC
Эдуард
21:16
Я просто искренне не верю что есть какие-то хозяева битка. Есть крупные держатели и биржи, которые могут влиять на курс, большими вливаниями,это факт. Но поверить в то, что эти люди по средам собирают...
Аналитики РБК рассказали о будущем Биткоина и ждут роста криптовалюты до 100 000 долларов
Alex Mironov
21:14
Всё ещё лучшая портативка.
На PS Vita появилась возможность запускать игры на движке GameMaker Studio
SpeedT
21:13
Ну Интел не покупала готовую компанию, как АМД. Потому и сложности тут иные - практически с нуля, хоть и с опытными специалистами, но АМД тоже за счет опытных закрепилась на рынке в принципе, а не сво...
Intel выпустит видеокарты DG2 под новым брендом — информация о сроках доступности и технологиях
Мавлет Компотов
21:11
Ещё раз повторю тебе, а какая разница кто этот человек или группа лиц?
Аналитики РБК рассказали о будущем Биткоина и ждут роста криптовалюты до 100 000 долларов
Christinachadzynski
21:10
Хм, что значит побитово - без буферов? Звуковые карты так разве могут? Сейчас вывел 24/96 через АПлеер в асио - прерывания 0,8%, сам декодер - 0,8%, хасвел 2х3ГГц, чяднт?
Нашел комп на Core2Duo 15-летней давности и сравнил со своим R7 5800x
Анатолий Молдаванов
21:10
Тебе он нужен, гугл твой? Мне все хватает. Я звоню, смотрю ютуб на хорошем экране использую яндекс карты, делаю фото. Всё, больше мне #@)(/! ничего не надо. Выглядит аппарат стильно, да и название зв...
Xiaomi Redmi 10 с 50-Мп камерой будет стоить от 159 евро
Zmax
21:06
миллионы нет, по краней мере в одни руки. Но десятки и сотни тысяч в одни руки - да. 7500 долларов это з/п одного программера в USA за месяц, причем средней руки.
Хакер обнаружил уязвимость Steam, позволявшую бесконечно добавлять деньги на свой кошелёк
Эдуард
21:05
Это идиотство переводить столько ресурсов, чтобы какой-то васян играл в танки онлайн, а потом заходил на overclockers.ru и писал свои комментарии. Один кретин придумал тетрис, а другие поддержали. Как...
После взлома защиты NVIDIA LHR из магазинов исчезают GeForce RTX 3060, а оставшиеся из них дорожают
Альберт Нигматуллин
21:02
Я. Когда обмениваю её ниже рынка.
Sapphire готовит видеокарту для майнинга Dual Radeon RX 570
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем