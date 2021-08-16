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Китайская компания Xiaomi уже совсем скоро анонсирует самый дешёвый в мире смартфон, оборудованный 50-мегапиксельной основной камерой. Модель называется Redmi 10. Она уже прошла несколько сертификаций, а на официальной странице Xiaomi в Twitter появилось несколько постеров, которые раскрыли технические характеристики грядущей новинки. Параллельно с этим китайская компания опубликовала на своём сайте страницу, посвящённую смартфону, но потом быстро всё удалила.

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Xiaomi Redmi 10 получит новую однокристальную систему Helio G88, которую компания MediaTek по непонятным причинам называет игровой. Этот процессор мощнее не только чем установленный в Redmi 9 чип Helio G80. По производительность он превосходит Helio G85, преемником которого, собственно, и является.

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Пользователям будущая новинка предложит до 6 ГБ оперативной памяти, а вместимость встроенного накопителя составит 128 ГБ в топовой модификации. Смартфон также оснастят аккумулятором ёмкостью 5000 мА*ч с 18-ваттной быстрой зарядкой.

В Redmi 10 мы увидим жидкокристаллическую панель IPS LCD с частотой обновления 120 Гц. Диагональ экрана составит 6,5 дюйма, а разрешение – 1080 точек по узкой стороне. Фронтальная камера неизвестного разрешения (предположительно, 8 Мп) будет установлена в небольшом отверстии на лицевой стороне смартфона.

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Главной же фишкой предстоящей новинки станет наличие 50-мегапиксельного датчика изображения с поддержкой алгоритмов искусственного интеллекта. Помимо него в состав основной камеры войдёт ещё и 8-мегапиксельный модуль, дополненный ультра-широкоугольной оптикой.

Xiaomi Redmi 10 будет нести на борту NFC, стереофонические динамики, разъём для подключения проводных наушников и порт USB-C. Сканер отпечатков пальцев расположится правом торце корпуса смартфона. Также отметим прошивку MIUI 12.5 с операционной системой Android из коробки.

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Будущая новинка окажется дороже своей предшественницы исключительно за счёт появляется более продвинутой комплектации. Напомним, Redmi 9 вышел на рынок Европы в модификациях 3/32 ГБ и 4/64 ГБ по рекомендованной цене 160 евро и 180 евро соответственно. Xiaomi Redmi 10 тоже появится в конфигурациях с 3-4 ГБ оперативной памяти и встроенным хранилищем вместимостью 32-64 ГБ. Стоимость не изменится. А вот топовый вариант с 6 ГБ ОЗУ и накопителем объёмом 128 ГБ обойдётся в 199 евро. Презентация состоится уже через два дня, 18 августа 2021 года.