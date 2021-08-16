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Компания Xiaomi на прошлой неделе анонсировала прошивку MIUI 12.5 Enhanced. Она нацелена на повышение стабильности работы системы. Оболочку начали рассылать на несколько флагманских смартфонов 2020 и 2021 годов. Параллельно производитель развивает прошивку MIUI 12.5 без приставки Enhanced.

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Разработчики решили обновить систему виджетов, сделав её более похожей на ту, что используется в операционной системе iOS 14. Соответствующее обновление будут рассылать вместе с бета-версией программного обеспечения MIUI 12.5 на территории Поднебесной, но вскоре выйдет стабильная сборка.

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Всего обновлённую систему виджетов получат 50 уже анонсированных смартфонов, включая модели, которые продаются за пределами Китая. Давайте сразу отметим, какие устройства компании доступны исключительно вне Поднебесной. Таких аппаратов насчитывается почти два десятка.

Во-первых, в список входят Xiaomi Mi 11i, Mi 11X / Pro, Xiaomi Mi 10T / Pro / Lite, Xiaomi Mi 10i и Xiaomi Mi 10 Lite (не путаем с версией Youth Edition). Во-вторых, не стоит забывать о популярных моделях Xiaomi Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro, которые первыми показали на 108-мегапиксельные основные камеры. В-третьих, виджеты появятся на Redmi Note 10 / 10S и Redmi Note 10 Pro / Pro Max. В-четвёртых, смартфоны бренда POCO тоже здесь: POCOF3 / GT, POCO X3 / NFC, POCO X3 GT, POCO X3 Pro, POCO F2 Pro, POCO X2.

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Пока что нет информации о том, когда обновление доберётся до этих девайсов. Но зато точно известно, какие смартфоны первыми получат прошивки MIUI 12.5 с новыми виджетами. Таких аппаратов насчиталось почти три десятка. Понятное дело, речь идёт о моделях, которые продаются в Китае.

Естественно, флагманские смартфоны последних двух поколения в этот список попали. Речь о Xiaomi Mi 11 с версиями Lite 4G / 5G, Pro и Ultra, а также о Xiaomi Mi 10 с модификациями Pro, Ultra, S и Youth Edition. Более доступные флагманы тоже не будут обделены: Redmi K40, K40 Pro / Pro+, K40 Gaming Edition, K30 Pro / Pro Zoom и K30S.

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Виджеты добавят и на более дешёвые модели Xiaomi. В частности, на Mi CC9 Pro и Mi CC9 Pro Premium. Также опробовать нововведение смогут владельцы хитов продаж Redmi Note 10 Pro 5G и Redmi Note 9 Pro 5G. Другие модели – Redmi 10X 5G / Pro 5G, Redmi K30i 5G, K30 Racing 5G, K30 4G / 5G и K30 Ultra.