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Китайская компания Huawei выпустила для своих флагманских смартфонов новую версию программного обеспечения HarmonyOS 2.0. Операционная система принесла ряд незначительных новшеств вместе с новой заплаткой безопасности и ещё одной довольно занятной функцией.

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Главное нововведение сборки под номером v2.0.0.166 заключается в возможности вести съёмку видео сразу с нескольких камер, используя смартфон. По данным производителя, к флагману можно подключить несколько девайсов, который находятся с ним в рамках одной сети Wi-Fi. Далее пользователь может снимать видеоматериалы с разных ракурсов используя родное приложение камеры.

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В настоящее время технология доступна в составе программного обеспечения под номером HarmonyOS 2.0.0.166 только для флагманских моделей. Первыми апдейт получили смартфоны 2018-2021 годов выпуска, которые оснащаются однокристальными системами Kirin 980, Kirin 990 4G / 5G, Kirin 990E, Kirin 9000 4G / 5G, Kirin 9000E и Snapdragon 888 4G.

По наличию в списке мобильного процессора компании Qualcomm становится понятно, что обновление доступно для недавней новинки Huawei P50 Pro, которая по версии DxOMark является лучшим камерофоном в мире. Стандартное издание тоже не обделили апдейтом.

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В списке также есть и другие смартфоны серии, анонсированные начиная с вены 2019 года. Речь идёт о Huawei P30 / P30 Pro, Huawei P40 4G / 5G и Huawei P40 Pro / Pro+. Напомним, 30-я серия оснащается процессором Kirin 980, а в 40-й установлены Kirin 990 4G / 5G.

HarmonyOS 2.0 с новыми функциями доступна для флагманских смартфонов Mate последних трёх поколений, включая сгибаемые устройства. С конца 2018 года компания успела представить пять устройств семейства Huawei Mate 20, шесть моделей Huawei Mate 30, пять Huawei Mate 40 и трио складных телефонов Mate X.

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Напомним, что HarmonyOS 2.0 представили в начале лета этого года. Она используется не только в смартфонах. Установить программное обеспечение можно на планшетные компьютеры, умные часы и другую техники. Уже операционная система работает более чем на 50 млн устройств. Увы, пока что ОС доступна только гаджетам, которые продаются в Китае. До сих пор нет информации о том, когда выйдет глобальная версия HarmonyOS 2.0. Но компания всё же планирует выпустить в Европе Huawei P50 и P50 Pro с проприетарным программным обеспечением.