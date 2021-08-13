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Xiaomi POCO F3 GT начал испытывать проблемы с перегревом после обновления MIUI 12.5

Компания обещает решить проблему.
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Прошивка MIUI 12.5, которую компания Xiaomi попыталась улучшить выпуском версии Enhanced, вновь стала проблемой. На этот раз для смартфона POCO F3 GT. Это игровая модель, оборудованная процессором Dimensity 1200. Она является международной версией Redmi K40 Gaming Edition, но пока продаётся только в Индии.

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Смартфон поступил на рынок с программным обеспечением MIUI 12.5 Прошивка построена на базе операционной системы Android 11. Модель успела получить несколько обновлений оболочки, но последний апдейт стал весьма проблемным.

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Пользователи Xiaomi POCO F3 GT начали сообщать, что после установки MIUI 12.5 под номером v12.5.4.0 устройство начало сильно нагреваться даже во время обычной работы. Китайская компания узнала о проблеме через MIUI Bug Report for POCO Devices, но пока не исправила её.

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Представители Xiaomi заявили, что разработчики программного обеспечения трудятся над новой версией прошивки, после установки которой смартфон не будет сильно нагреваться. Но пока что нет информации о том, когда выйдет апдейт. Предполагается, что следующая сборка ПО появится уже в начале сентября.

Напомним, POCO F3 GT оснащается аккумулятором ёмкостью 5065 мА*ч с 67-ваттной быстрой зарядкой и дисплеем OLED Full HD+ размером 6,67 дюйма по диагонали. Панель поддерживает частоту обновления 120 Гц, тогда как частота дискретизации сенсора составляет 480 Гц.

В смартфоне используется тройная основная камера разрешением 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп и одинарная фронталка на базе 16-мегапиксельного датчика изображения. Также стоит отметить механические курки на правом торце, боковой биометрический сенсор и стекло Gorilla Glass пятого поколения.

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Заметим, что Redmi K40 Gaming Edition в Китае был представлен ещё в конце апреля этого года. Международная версия в лице POCO F3 GT вышла в прошлом месяце, но всё никак не может добраться до европейского рынка. По предварительной информации, стоимость смартфона составит 349 евро или 399 евро в зависимости от модификации памяти.

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