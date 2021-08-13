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Компания Xiaomi преступила к распространению программного обеспечения MIUI 12.5 Enhanced. Её уже получила дюжина моделей производителя. Правда, пока что рассылка апдейта выполняется исключительно на территории Поднебесной. Что касается глобальной версии прошивки, пока что она даже даты анонса не имеет. Хотя скорее всего премьера состоится в последних числах сентября либо уже в начале четвёртого квартала.

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В MIUI 12.5 Enhanced нет никаких новых функций. Эта версия программного обеспечения лишь оптимизирует систему. По словам китайских разработчиков, они добавили около 400 исправлений и смогли снизить нагрузку на однокристальную систему сразу на 15%. Кроме того, с установкой новой версии прошивки энергопотребление снижается на 8%. И да, построена оболочка на базе операционной системы Android 11, а со временем телефоны обновятся до Android 12.

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Обновление пока доступно исключительно смартфонам флагманского сегмента, которые были анонсированы в 2021 и 2020 годах. Это топовые модели, представленные в первом квартале текущего года. А именно Xiaomi Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra и Redmi K40 Pro на базе процессора Snapdragon 888. К ним присоединяется и Xiaomi Mi 11 с тем же чипом. Стандартное издание нынешнего поколения было анонсировано в прошлом году.

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MIUI 12.5 Enhanced уже могут установить владельцы Xiaomi Mi 10S и Redmi K40 на базе однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 870, которые тоже вышли в первом квартале года текущего. Тут же и флагманы 2020 года с мобильной платформой Snapdragon 865 – Xiaomi Mi 10 вместе с версиями Pro и Ultra, а также Redmi K30 Pro и K30S.

11 девайсов мы перечислили. 12-я модель – недавняя новинка Xiaomi Mi MIX 4 и по совместительству первый в мире смартфон на базе мобильного процессора Snapdragon 888+. Он тоже присутствует в списке устройств, которые получают программного обеспечение MIUI 12.5 Enhanced. Правда, для этого ему ещё нужно поступить в продажу.

Заметим, что в списке нет Redmi K40 Pro+ на процессоре Snapdragon 888 и Redmi K30 Pro Zoom Edition на Snapdragon 865. Это даёт надежду на то, что в будущем перечень смартфонов, для которых станет доступна оптимизированная версия оболочки MIUI 12.5, будет расширен.