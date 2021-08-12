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Розничные цены графических ускорителей нового поколения, судя по всему, ещё долго не вернутся к рекомендованному производителями уровню. Это касается всех регионов, включая Европе, где сейчас наблюдается интересная ситуация.

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Наценка на видеокарты NVIDIA поколения Ampere ниже, чем на ускорители AMD серии Radeon RX 6000. Такая ситуация наблюдается в третий раз с начала 2021 года. Сейчас за модели «зелёной компании» нужно переплатить в среднем порядка 44%, тогда как модели Radeon RX 6000 стоят почти на 60%, чем должны.

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Похожая ситуация наблюдалась в середине прошлого месяца. Наценка на карты NVIDIA составляла 50%, а на решения AMD – 56%. Также за ускорители AMD приходилось переплачивать в середине января этого года, когда наценка составляла 40% против 27% у на карты NVIDIA.

Ситуация связана с тем, что из-за ограничения в производстве 7-нанометровых чипов на заводах TSMC компания AMD не может нарастить поставки адаптеров в Европе, и они находятся в дефиците. Если так будет продолжаться и дальше, то графические ускорители NVIDIA первыми вернутся к рекомендованной стоимости.

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Заметим, что в России цены тоже сильно завышены. Например, в магазине «Ситилинк» самая доступная версия GeForce RTX 3060 стоит чуть более 58 000 рублей при рекомендованной стоимости 31 800 рублей. Наценка – более 83%.

За GeForce RTX 3060 Ti здесь же нужно заплатить 70 000 рублей, как минимум. И то вы получите версию Lite Hash Rate с майнинг-ограничениями. Рекомендованная стоимость ускорителя составляет 39 990 рублей. Переплатить придётся 75%.

За GeForce RTX 3070 в «Ситилинк» нужно отдать 90 000 рублей. Опять же, за эти деньги предлагается карта Lite Hash Rate. Компания NVIDIA оценила графический ускоритель в 45 490 рублей, то есть наценка составляет почти 100%.

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Самые доступные GeForce RTX 3080 тоже невыгодно использовать для добычи криптовалюты. Версии Lite Hash Rate этих видеокарт стоят от 135 000 рублей. На даже в таком случае наценка превышает 100%, ведь рекомендованная цена составляет 63 490 рублей.

Летняя новинка в лице GeForce RTX 3080 Ti сразу из коробки поставляется с ограничителем в майнинге. Видеокарту нельзя использовать для добычи цифровой валюты, в связи с чем она долгое время стоила дешевле, чем версия без приставки Ti. Стоимость составляет почти 160 000 рублей при рекомендованной цене 116 990 рублей. Наценка – около 37%.

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Наконец, чтобы купить в «Ситилинк» флагманскую карту GeForce RTX 3090, придётся расстаться с 222 000 рублей. Правда, пока в магазине продаётся только внешний графический адаптер. Тут наценка составляет чуть более 63%.