Xiaomi будет бороться против «серых» поставок смартфонов в Россию
Китайская компания Xiaomi намерена начать борьбу против поставок смартфонов в Российскую Федерацию в обход таможни. Причиной такого решения представители бренда назвали тот факт, что в настоящее время 20% умных телефонов Xiaomi в России продаются неофициально. По этой же причине производитель из Поднебесной возглавляет не только список крупнейших производителей в РФ, но и антирейтинг, который формируется на основе объёмов реализации «серых» смартфонов.
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Эксперты отмечают, что, если компания сможет наладить прямые контракты с ритейлерами, это положительно для покупателей скажется на розничных ценах. По мнению аналитиков, в таком случае официальная стоимость смартфонов Xiaomi в России немного упадёт (на 10-15%). Таким образом, рекомендованные цены могут приблизиться к уровню «серого» рынка.
Но если борьбу против незаконного ввоза смартфонов ещё можно представить, то вот как китайская компания намерена побороть поток девайсов с площадки AliExpress, не совсем понятно. А пока даже несмотря на большое количество «серых» устройств, Xiaomi продолжает лидировать на рынке России. По итогам первого месяца лета её доля составила 32,5%, с учётом продаж смартфонов брендов POCO и Redmi.
Заметим, что популярность «серого» рынка связана не только с более доступными ценами. Ещё одной причиной является то, что в официальной рознице доступны далеко не все смартфоны китайской компании. Например, Xiaomi Mi 11 Ultra, которого вы можете видеть выше на изображении, не продаётся в России официально. Единственный способ купить его, не заказывая из других стран - пойти к неофициальным ритейлерам.
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