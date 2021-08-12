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Два дня назад компания Xiaomi анонсировала планшетные компьютеры Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro. Обе новинки получили поддержку стилуса. Но покупать его придётся отдельно. Вместе с цифровым пером производитель представил ещё два аксессуара для новинок.

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Новый стилус называется Xiaomi Mi Pad Stylus. Его стоимость составила 55 долларов. Для сравнения электронное перо Apple Pencil второго поколения стоит 130 долларов. Новинка весит 12,2 грамма и имеет длину 152 мм. Стилус оснащается сменным наконечником с частотой дискретизации 240 Гц и распознаванием 4096 степеней нажатия.

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Перо оборудовано двумя кнопками и работает без подзарядки в течение 8 часов. Новинку можно подзарядить, прикрепив на верхней грани планшетного компьютера. По словам производителя, 60 секунд подзарядки обеспечивают 20 минут работы.

Второй аксессуар для планшетов – чехол-клавиатура Xiaomi Mi Pad Keyboard Case стоимостью примерно 60 долларов. Модель получила 63 клавиши с ходом 1,2 мм. Для подключения используется трио контактов. Также в нижней части чехла есть магнит.

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Последняя новинка – магнитный чехол Xiaomi Mi Pad. Он обеспечивает двустороннюю защиту планшетного компьютера. Крышка откидывается назад и может выступать в роли подставки. Стоимость чехла составила 15 долларов. Как видим, три аксессуара для планшетных компьютеров Xiaomi Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro стоят на уровне одного стилуса Apple Pencil второго поколения.