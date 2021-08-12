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Google выпустила первую стабильную бета-версию Android 12

Финальный релиз состоится осенью.
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Американский производитель Google в середине мая 2021 года представил операционную систему Android 12. Компания из Калифорнии сразу после премьеры начала распространять первую публичную бета-версию ОС. Летом вышло ещё две сборки, а теперь Google приступила к распространению Android 12 Beta 4. По совместительству она является ещё и первой стабильной бетой операционной системы.

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Как и планировалось, в августе двенадцатая ревизия «зелёного робота» добралась до раздела Platform Stability, согласно графику жизненного цикла. Его вы можете видеть на изображении чуть ниже. Операционная система вышла на финишную прямую, но никаких крупных новшеств свежая сборка программного обеспечения не принесла.

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Главная особенность первой публичной бета-версии заключается в том, что она пригодна для повседневного использования. Разработчики ПО тоже могут быть довольны. Ключевые функции и API больше не будут меняться, в связи с чем они смогут начать полноценное тестирование своих приложений на совместимость с новой версией операционной системы. Сама компания Google рекомендует создателям программного обеспечения проводить тщательные тесты, ведь Android 12 является крупнейшей модернизацией платформы за несколько последних лет.

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До конца августа мы сможем увидеть ещё и вторую стабильную бета-версию операционной системы Android 12. В таком случае финальный релиз состоится в конце сентября. Но не исключено, что следующая стабильная бета выйдет уже осенью. Тогда релиз финальной сборку будет отложен до начала октября.

Напомним, Android 12 будет доступна из коробки в смартфонах Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Первая стабильная бета-версия уже может быть установлена на все модели Google, начиная с Pixel третьего поколения. В ближайшее время ожидается выход обновления на смартфоны других производителей, включая ASUS, Xiaomi, OnePlus, OPPO и ZTE.

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