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Samsung Galaxy Z Fold 3 за 169 990 рублей: объявлены цены всех новинок Galaxy Unpacked 2021 в России

Компания представила Samsung Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 4 Classic и Galaxy Buds 2.
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Сегодня, 11 августа, южнокорейская компания Samsung провела вторую большую презентацию 2021 года. Первая состоялась в январе, когда производитель анонсировал смартфоны флагманского уровня Galaxy S21. Сегодня компания показала сгибаемых флагманов нового поколения, смарт-часы и полностью беспроводные наушники.

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Samsung Galaxy Z Fold 3 оборудован 12 ГБ оперативной памяти. Вместимость встроенного хранилища составляет 256 ГБ в начальной комплектации, а топовый вариант оснащается накопителем объёмом 512 ГБ. Базовую версию компания оценила в 159 990 рублей. За модификацию с увеличенным объёмом хранилища нужно доплатить 10 000 рублей.

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С детальными техническими характеристиками новинки вы можете ознакомиться в отдельном материале. Samsung также запустила программу Samsung Upgrade, в рамках которой покупатели сгибаемого смартфона будут иметь возможность в течение трёх месяцев бесплатно перейти на Samsung Galaxy S21, Galaxy S20 FE или Galaxy Note 20.

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Samsung Galaxy Z Flip 3 тоже доступен в двух конфигурациях. Стандартную версию со 128 ГБ хранилища оценили в 89 990 рублей. Вариант с 256 ГБ постоянной памяти стоит 94 990 рублей. Вне зависимости от комплектации флагман несёт на борту 8 ГБ оперативной памяти.

Ещё две новинки – умные часы Samsung Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Classic. Стандартная модель доступна с экранами диаметром 40 мм и 44 мм по рекомендованной производителем цене 19 990 рублей и 22 490 рублей соответственно. Версия Classic предлагается с дисплеем диаметром 42 мм и 46 мм. Стоимость составила соответственно 27 490 рублей и 29 990 рублей.

Умные часы первыми в мире получили 5-нанометровый однокристальный процессор Exynos W920. Оба носимых гаджета работают на базе операционной системе Wear OS и поддерживают как Samsung Pay, так и Google Pay.

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Наконец, последняя новинка презентации Galaxy Unpacked 2021 – полностью беспроводные наушники Galaxy Buds 2 с системой активного шумоподавления и максимальным временем автономной работы 29 часов. Рекомендованная стоимость Samsung Galaxy Buds 2 в России составила 17 990 рублей, на старте продаж наушники будут продаваться со скидкой 3 000 рублей.

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Новые RX 6600 XT сильно теряют fps и проигрывают RTX 3060 из-за вдвое меньшего количества PCI-E
Crouse
22:03
Как всегда сэкономили и накрутили цену - вот она плата за технологии, то ли еще будет. Вложения в крипту теперь для производителей окупаются и вроде как они ни при чем, рыночек порешал и дефицит сам п...
Новые RX 6600 XT сильно теряют fps и проигрывают RTX 3060 из-за вдвое меньшего количества PCI-E
Чай с лимончиком
22:01
Зелота цитировать - себя не уважать, сорян.
Новые RX 6600 XT сильно теряют fps и проигрывают RTX 3060 из-за вдвое меньшего количества PCI-E
Анатолий Молдаванов
21:58
Вот именно. По итогу, она сейчас дороже 3060.
Новые RX 6600 XT сильно теряют fps и проигрывают RTX 3060 из-за вдвое меньшего количества PCI-E
ev_rus
21:57
Только не написали, что если она конкурент 3060 лишь в 1080р, и не дает играть с лучами, от слова вообще. Ее цена должна соответствовать цене 1660 ti.
Новые RX 6600 XT сильно теряют fps и проигрывают RTX 3060 из-за вдвое меньшего количества PCI-E
Анатолий Молдаванов
21:57
Дело не в этом, а в том, что скорость теперь будет меньше из-за 8 линий pci-e. То есть на 3060 с pci-e 4.0 она уже не потянет, а в некоторых играх она и правда производительнее 3060.
Новые RX 6600 XT сильно теряют fps и проигрывают RTX 3060 из-за вдвое меньшего количества PCI-E
Leonid Shagidullin
21:57
Отдельный вопрос, почему они не выпустили с 16 линиями 3 версии. А так для бюджетного апгрейда эта карта бесполезна.
Новые RX 6600 XT сильно теряют fps и проигрывают RTX 3060 из-за вдвое меньшего количества PCI-E
RaddaR
21:56
Оригинал блога по ссылке :) https://overclockers.ru/blog/RaddaR/show/54810/amd-radeon-rx-6600-xt-imeet-vsego-vosem-linij-pci-e-vmesto-shestnadcati-chto-privodit-k-padeniju-fps
Новые RX 6600 XT сильно теряют fps и проигрывают RTX 3060 из-за вдвое меньшего количества PCI-E
Dunehelp Dunehelp
21:55
Ну хз, на 12.0 на ноте 8 про все отлично и багов не было что евро что Индонезия. А вот 12.5 приехала с багами.
Анонсирована улучшенная прошивка MIUI 12.5 Enhanced
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