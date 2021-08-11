Samsung Galaxy Z Fold 3 за 169 990 рублей: объявлены цены всех новинок Galaxy Unpacked 2021 в России
Сегодня, 11 августа, южнокорейская компания Samsung провела вторую большую презентацию 2021 года. Первая состоялась в январе, когда производитель анонсировал смартфоны флагманского уровня Galaxy S21. Сегодня компания показала сгибаемых флагманов нового поколения, смарт-часы и полностью беспроводные наушники.
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Samsung Galaxy Z Fold 3 оборудован 12 ГБ оперативной памяти. Вместимость встроенного хранилища составляет 256 ГБ в начальной комплектации, а топовый вариант оснащается накопителем объёмом 512 ГБ. Базовую версию компания оценила в 159 990 рублей. За модификацию с увеличенным объёмом хранилища нужно доплатить 10 000 рублей.
С детальными техническими характеристиками новинки вы можете ознакомиться в отдельном материале. Samsung также запустила программу Samsung Upgrade, в рамках которой покупатели сгибаемого смартфона будут иметь возможность в течение трёх месяцев бесплатно перейти на Samsung Galaxy S21, Galaxy S20 FE или Galaxy Note 20.
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Samsung Galaxy Z Flip 3 тоже доступен в двух конфигурациях. Стандартную версию со 128 ГБ хранилища оценили в 89 990 рублей. Вариант с 256 ГБ постоянной памяти стоит 94 990 рублей. Вне зависимости от комплектации флагман несёт на борту 8 ГБ оперативной памяти.
Ещё две новинки – умные часы Samsung Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Classic. Стандартная модель доступна с экранами диаметром 40 мм и 44 мм по рекомендованной производителем цене 19 990 рублей и 22 490 рублей соответственно. Версия Classic предлагается с дисплеем диаметром 42 мм и 46 мм. Стоимость составила соответственно 27 490 рублей и 29 990 рублей.
Умные часы первыми в мире получили 5-нанометровый однокристальный процессор Exynos W920. Оба носимых гаджета работают на базе операционной системе Wear OS и поддерживают как Samsung Pay, так и Google Pay.
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Наконец, последняя новинка презентации Galaxy Unpacked 2021 – полностью беспроводные наушники Galaxy Buds 2 с системой активного шумоподавления и максимальным временем автономной работы 29 часов. Рекомендованная стоимость Samsung Galaxy Buds 2 в России составила 17 990 рублей, на старте продаж наушники будут продаваться со скидкой 3 000 рублей.
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