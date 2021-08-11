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10 смартфонов OnePlus получат стабильную версию ColorOS 12 на Android 12

Обновлять их начнут уже этой осенью.
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Компания OnePlus входит в состав корпорации BBK Electronics вместе с брендами vivo, OPPO, Realme и iQOO. Весной она официально заявила о слиянии с OPPO. Флагманские смартфоны нового поколения OnePlus 9, 9R и 9 Pro получили программное обеспечение ColorOS 11, которое установлено на моделях OPPO.

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Эта оболочка изначально стала доступна для устройств для китайского рынка, которые ранее работали под управлением оболочки HydrogenOS. На глобальных версиях смартфонов установлено ПО OxygenOS, но совсем скоро это изменится.

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Пит Лау, генеральный директор и сооснователь китайской компании, официально заявил, что вскоре топовые смартфоны последних поколений, которые продаются за пределами Китая, тоже перейдут на программное обеспечение ColorOS.

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Весной производитель начал тестировать ColorOS 11 Early Access на OnePlus 8 / 8T и OnePlus 8 Pro, которые работают на базе однокристального процессора Snapdragon 865. Стабильная версия ColorOS 12 с Android 12 для моделей прошлого поколения станут доступны только в 2022 году.

Ещё четыре флагмана производителя пропустят ColorOS 11 и получит сразу двенадцатую ревизию надстройки вместе с операционной системы Android 12. Случится только это в 2022 году. Обновление станет доступна для топовых моделей 2019 года. Это OnePlus 7 и 7 Pro на Snapdragon 855, а также OnePlus 7T и 7T Pro на Snapdragon 855+.

В 2021 году ColorOS 12 с операционной системой Android 12 тоже появится. Этой осенью такое обновление выйдет на смартфоны флагманского уровня текущего поколения OnePlus 9 / 9R и OnePlus 9 Pro. Сейчас китайская компания тестирует на них одиннадцатую ревизию «зелёного робота».

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Напомним, что в ассортименте производителя из Поднебесной есть несколько более доступных решений. Это OnePlus Nord N10 / N100, OnePlus Nord / Nord CE и OnePlus Nord 2. Пока что нет никакой информации о том, будут ли это смартфоны переходить на программное обеспечение ColorOS с OxygenOS.

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