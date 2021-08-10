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Компания Huawei продолжает улучшать программное обеспечение HarmonyOS 2.0. Операционная система была анонсирована в начале июня текущего года и тогда же начала появляться на топовых смартфонах текущего и прошлого поколений. На днях вышла новая сборка ОС. Она стала доступна 22 моделях Huawei и 6 решениям Honor, анонсированных начиная с конца 2019 года.

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Сразу отметим, что все смартфоны оборудованы мобильными процессорами Kirin 9000, Kirin 990 или их модификациями. Первая однокристальная система выполнена по нормам 5-нанометровой технологии, вторая – по 7-нанометровой. Обе SoC доступны в вариациях с поддержкой 4G и 5G.

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Итак, начнём мы со смартфоном компании Huawei. Свежую версию программного обеспечения выпустили на всё семейство Huawei Mate 40, которые было представлен осенью 2020 года. В его составе китайская компания презентовала сразу пять моделей – Mate 40E, Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+ и Mate 40 RS Porsche Design. Первая оборудована чипом Kirin 9000E, а все остальные получили Kirin 9000. Смартфоны поддерживают сети пятого поколения.

Более актуальная сборка операционной системы HarmonyOS 2.0 вышла и на семейство Huawei Mate 30. Оно включает пять смартфонов 2019 года выпуска. Это Huawei Mate 30, Mate 30 Pro, их версии 5G и Mate RS Porsche Design. Флагманы оборудованы SoC Kirin 990 и Kirin 990 4G. А ещё одну модель представили осенью года минувшего – Huawei Mate 30E Pro 5G на Kirin 990.

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Завершая тему флагманских решений, отметим выход HarmonyOS 2.0 для сгибаемого смартфона Huawei Mate X2 на Kirin 9000 5G, а также для Huawei P40 Pro+, P40 Pro, P40 и P40 4G. Заметим, что 40-я серия дебютировала в марте прошлого года с чипом Kirin 990 5G. В этом году компания выпустила версию с поддержкой сетей четвёртого поколения на процессоре Kirin 990 4G.

HarmonyOS 2.0 обновилась на смартфонах среднего класса серии nova последних трёх поколений. Правда, апдейт вышел только для топовых моделей. Это Huawei nova 8, nova 8 Pro, nova 7 и nova 8 Pro на Kirin 985, а также Huawei nova 6 на Kirin 990 4G и nova 6 5G на Kirin 990 5G.

Также не стоит забывать о смартфонах компании Honor. Обновилось шесть устройств на Kirin 985 и Kirin 990 5G. Так, апдейт стал доступен Honor 30, Honor 30 Pro / Pro+, Honor Play4 Pro и Honor View 30 / View 30 Pro. Последние две модели были представлен в 2019 году, все остальные – в 2020 году.

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Напомним, что актуальная сборка операционной системы HarmonyOS 2.0 приносит несколько нововведений. Она улучшает качество фотографий и позволяет быстро переключаться между центром уведомлений и центром управления свайпами влево или вправо. Также ОС приносит патч безопасности за июль текущего года.