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Motorola представит конкурента для Xiaomi Redmi Note 10 Pro за 350 евро

Он будет называться Motorola Edge 20 Fusion.
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Компания Lenovo готовит очередную новинку под брендом Motorola. Она будет называться Motorola Edge 20 Fusion и постарается навязать конкуренцию Redmi Note 10 Pro. Официальная презентация смартфона состоится уже на следующей неделе.

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Motorola Edge 20 Fusion будет оснащаться однокристальным процессором Dimensity 800U, тогда как модель компании Xiaomi несёт на борту чип Snapdragon 732G. Процессор MediaTek выполняется по нормам 7-нанометровой технологии, поддерживает сети 5G и превосходит конкурента в AnTuTu примерно на 15% в среднем. В свою очередь SoC Qualcomm – это 8-нанометровое изделие без 5G-модема. Разница в производительности CPU и GPU составляет примерно 7% и 14% соответственно в пользу чипсета MediaTek.

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Грядущая новинка обзаведётся панелью на органических светодиодах формата Full HD+ с интегрированным биометрическим сенсор и отверстием под 32-мегапиксельную камеру для селфи. Диагональ составит 6,7 дюйма, а частота обновления – 90 Гц. В Redmi Note 10 Pro тоже используется панель AMOLED, но частота обновления составляет 120 Гц. А вот разрешение фронтальной камеры вдвое ниже – 16 Мп.

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В Motorola Edge 20 Fusion мы увидим тройную основную камеру разрешением 108 Мп + 8 Мп + 2 Мп с поддержкой 4K UHD, но без оптической стабилизации изображения и телеобъектива. Ёмкость встроенного аккумулятора составит 5000 мА*ч, а мощность быстрой зарядки – 30 Вт. Смартфон обзаведётся разъёмом для наушников, NFC, портом USB-C, а также адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 5. Лицевая панель будет оформлена стеклом, а задник и рамка – пластиком.

В Xiaomi Redmi Note 10 Pro используется основная камера разрешением 108 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп. Она тоже не имеет ни оптической стабилизации, ни телефотомодуля. Аккумулятор характеризуется ёмкостью 5020 мА*ч и поддерживает подзарядку мощностью 33 Вт. Биометрический сенсор расположен на правом торце. Набор интерфейсов такой же, а вот задник оформлен стеклом Gorilla Glass пятого поколения, как и лицевая часть. Рамка тоже пластиковая.

Motorola Edge 20 Fusion представят 17 августа 2021 года. Рекомендованная производителем цена составит примерно 350 евро. Смартфон поступит на рынок с операционной системой Android 11 в модификации с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. В будущем модель будет обновлена до Android 13.

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Что касается Xiaomi Redmi Note 10 Pro, он тоже работает на Android 11, но Android 12 может стать последней ревизией «зелёного робота». Стоимости версии 8/128 ГБ составляет 329 евро. При этом модель также предлагается в более доступных конфигурациях: 6/64 ГБ за 279 евро и 6/128 ГБ за 299 евро.

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